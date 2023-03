16 porażek i wreszcie dość. Sochan i Spurs z przełamaniem

Dla polskich kibiców koszykówki to powód do radości, że do najlepszej ligi świata wraca reprezentant Polski. W nocy, do którejś z drużyn NBA, trafi Jeremy Sochan. Choć ma ledwie 19 lat, to zna swoją wartość i nie może doczekać się rywalizacji na najwyższym poziomie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

Spurs jednocześnie zrewanżowali się ekipie Jazz za przegraną w sobotę w tej samej hali 102:118. Teksańczycy nadal zajmują przedostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej z bilansem 15 zwycięstw i 47 porażek.

Sochan punktował, Jokić z wielkim osiągnięciem

Gwiazdor NBA wyrzucony z parkietu. "To korzystne dla mojej reputacji" Jayson Tatum nie... czytaj dalej » Sochan tradycyjnie rozpoczął mecz w podstawowej piątce. 19-letni skrzydłowy na parkiecie spędził 27 minut, a oprócz 13 punktów zanotował sześć zbiórek i sześć asyst. Więcej od reprezentanta Polski punktów dla zespołu Ostróg uzyskali Keldon Johnson - 25 oraz Doug McDermott - 19. Liderami gospodarzy byli Fin Lauri Markkanen - 28 oraz Talen Horton-Tucker - 16.



Nikola Jokić z Denver Nuggets został szóstym w historii rozgrywek zawodnikiem, mającym na koncie sto meczów z triple-double, czyli z dwucyfrowymi najważniejszymi statystykami. W wygranym 133:112 wyjazdowym spotkaniu z Houston Rockets osiągnął 14 punktów, 11 zbiórek i 10 asyst, grając tylko w trzech kwartach.



W ten sposób 28-letni Serb dołączył do ekskluzywnego klubu, w którym są: Russell Westbrook (198 meczów z triple-double), Oscar Robertson (181), Magic Johnson (138), Jason Kidd (107) oraz LeBron James (106).



W tym sezonie Jokić uzyskał 24. triple-double, a za każdym razem, gdy mu się to udawało, drużyna odnosiła zwycięstwo. Tym razem nie był jednak pierwszoplanową postacią, bowiem jeszcze lepiej prezentował się Jamal Murray, który zdobył dla Nuggets 32 punkty.



- Doceniam to, w jaki sposób graliśmy jako drużyna. Ale wszystkie osiągnięcia, nagrody, kontrakty czy cokolwiek innego, to po prostu - nie chcę powiedzieć, że przychodzi naturalnie - ale nie gonisz za tym. To naprawdę miłe. Myślę, że to będzie najlepsze, kiedy skończysz karierę i po prostu obejrzysz się za siebie i zobaczysz, co osiągnąłeś - ocenił Jokić.



Serb jest mocnym kandydatem do nagrody dla najlepszego zawodnika sezonu zasadniczego (MVP), którą może otrzymać po raz trzeci z rzędu i dołączyć do największych w historii NBA: nieżyjących już Billa Russella (1961-63) i Wilta Chamberlaina (1966-68) oraz Larry'ego Birda (1984-86).

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Washington Wizards 116:119

Brooklyn Nets - Milwaukee Bucks 104:118

Dallas Mavericks - Indiana Pacers 122:124

Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 123:105

Houston Rockets - Denver Nuggets 112:133

Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwolves 101:108

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 121:109

Oklahoma City Thunder - Sacramento Kings 117:123

Toronto Raptors - Chicago Bulls 104:98

Utah Jazz - San Antonio Spurs 94:102