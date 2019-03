Niesamowite spotkanie w Berlinie. Znakomity występ Waczyńskiego

03.01 | W ostatniej, 10. kolejce sezonu zasadniczego Pucharu Europy Unicaja Malaga pokonała Fiat Torino 89:68. Bardzo dobrze spisał się Adam Waczyński, który dla gospodarzy zdobył 14 punktów, miał 3 asysty i tyle samo zbiórek. Unicaja z 2. miejsce w grupie D awansowała do TOP16 Pucharu Europy.

Unicaja w poprzednim sezonie występowała w Eurolidze, a teraz wróciła na drugi poziom europejskich rozgrywek. W EuroCupie znakomicie prezentowała się w rundzie zasadniczej. Podopieczni Luisa Casimiro wygrali osiem z dziesięciu meczów. Potem w TOP16 zwyciężyli trzykrotnie w sześciu spotkaniach i awansowali do play-offów. Znów pojawiła się myśl, że można triumfować Pucharze Europy. Tak stało się w sezonie 2016/2017.

Skuteczność Waczyńskiego

Najpierw trzeba jednak wyeliminować Albę. Waczyński, który we wtorek pełnił rolę kapitana, w pewnym momencie poczuł chyba to, co nieco tydzień temu przy okazji meczu kadry w Chorwacji. Polacy przegrywali wtedy 0:14, ale odrobili straty i ostatecznie wygrali na Bałkanach. Tym samym zapewnili sobie awans na mistrzostwa świata.

Początek spotkania w Berlinie dla Unicai był fatalny. Gdyby nie skuteczność Waczyńskiego, który w pierwszej połowie zdobył 12 punktów, wynik byłby zdecydowanie gorszy. I tak był jednak nieciekawy. Do przerwy Alba prowadziła 58:39.

Niesamowity początek drugiej połowy

Po zmianie stron Unicaja była zupełnie innym zespołem. Udawało się wszystko. Po pięciu minutach goście mieli 16 punktów zdobytych i tylko jeden stracony w trzeciej kwarcie. W czwartej części po rzucie Dragana Milosavljevicia za trzy goście objęli prowadzenie 74:72. Gospodarze jednak się nie załamali. Dokładnie 100 sekund przed końcem wygrywali 90:84.

Po tym, co gracze Unicai zrobili wcześniej, można było się spodziewać, że nie zrezygnują do ostatniej sekundy. I tak właśnie było. Na parkiet po raz pierwszy w czwartej kwarcie wszedł Waczyński. Polak wprawdzie nie rzucił kosza, ale jego obecność pozytywnie wpłynęła na poczynania zespołu z Malagi.

Najpierw dwa wolne trafił znakomity przez całe spotkanie środkowy Mathias Lessort. Potem genialną akcją zaprezentował Kyle Wiltjer. Najpierw wykorzystał rzut wolny, a potem celowo spudłował drugi. Zebrał piłkę i rzetelnie skończył akcję (89:90).

Koncert Mathiasa Lessorta

W kolejnej akcji Lessort znakomicie zablokował rywala. Alba za moment straciła piłkę. Było nieco ponad 16 sekund do końca. Za moment, francuski koszykarz jeszcze raz pokazał klasę. Za trzy spudłował Brian Roberts, ale Lessort popisał się zbiórką w ataku, po której od razu wpakował piłkę do kosza z góry (91:90). Zostało 2,2 sekundy do końca. Berlińczycy spudłowali rzut za trzy i niesamowite zwycięstwo klubu z Malagi stało się faktem.

Ostatecznie Waczyński zdobył 17 punktów, co jest jego najlepszym osiągnięciem w sezonie we wszystkich rozgrywkach. Lessort w nieco ponad 21 minut zakończył mecz z dorobkiem 18 punktów i siedmiu zbiórek.

Drugie spotkanie już w piątek w Hiszpanii. Mecz w hali Palacio de Deportes José María Martín Carpena rozpocznie się o godz. 20.45. transmisja w Eurosporcie 2.