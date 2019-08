Udane pożegnanie z kibicami. Polscy koszykarze ograli Holandię

Koszykarze przygotowują się do mistrzostw świata w Chinach.

15.08 | Przygotowująca się do mistrzostw świata kadra koszykarzy odbyła w środę w Warszawie jedyny w kraju trening przed wyjazdem na turniej towarzyski do Hamburga (16-18 sierpnia).

Zakaz używania telefonów w zespole mistrzów świata. "Nareszcie ze sobą rozmawiają" Trener... czytaj dalej » Mecz z Holandią w Lublinie był ostatnim sprawdzianem przed wylotem do Chin oraz okazją, by w dobrych nastrojach pożegnać się z kibicami. Zawodnicy Mike'a Taylora rozpoczęli okres przygotowawczy od dwóch turniejów, w których przegrali pięć z sześciu meczów.

Dalecy od optymizmu

Zwłaszcza ostatni weekend okazał się bolesny. W Hamburgu Biało-Czerwoni przegrywali kolejno z Czechami (86:96), Węgrami (75:80) i Niemcami (84:92).

Podczas wcześniejszego - rozgrywanego na początku sierpnia turnieju w Pradze Polacy spisali się troszeczkę lepiej, choć zwycięstwo z Jordanią (95:51) zostało potraktowane jak obowiązek. Porażki z reprezentacjami Czech (76:81) oraz Tunezji (64:74), rozpoczęły serię pięciu meczów bez wygranej.

- Nie jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych rezultatów, bo w trakcie przygotowań wygraliśmy tylko jeden mecz. Chciałbym jednak podkreślić, że najważniejsze są dobre wyniki w Chinach. Mamy być w najwyższej formie w odpowiednim czasie – podkreślił trener Mike Taylor.

Wynik lepszy niż gra

Spotkanie w Lublinie lepiej rozpoczęli Biało-Czerwoni, wypracowując sobie kilkupunktową przewagę. To przede wszystkim zasługa dobrej gry w defensywie, która pozwoliła na wyprowadzanie skutecznych kontrataków. W efekcie Polacy zakończyli pierwszą odsłonę z wynikiem 22:17.

W drugiej kwarcie zawodnicy Taylora nie byli już tak agresywni w obronie, pozwalając Holendrom na swobodne oddawanie rzutów. Triumfowali 19:16, a w całym meczu było już tylko 38:36.

Duża w tym zasługa rzutów za trzy - do przerwy Pomarańczowi trafili sześciokrotnie, zaś Polacy oddali tylko dwie celne próby zza łuku. Najjaśniejszą postacią polskiego zespołu był Mateusz Ponitka, który zdobył 9 punktów i zanotował 4 asysty.

Było co poprawiać

Trzecia kwarta rozpoczęła się od celnej "trójki" Aarona Cela. Już w następnej akcji Holendrzy zdołali odpowiedzieć tym samym. Obie reprezentacje grały jednak chaotycznie, popełniając mnóstwo niewymuszonych błędów.

Na szczęście to Polacy szybciej opanowali nerwy, co przełożyło się na wysoką wygraną 22:10. Przede wszystkim poprawili skuteczność rzutów z dystansu, zdobywając w ten sposób 9 punktów - to więcej niż przez pierwszą połowę meczu.

Wynik 60:46 przed rozpoczęciem ostatniej kwarty dał sporo luzu. Biało-Czerwoni myśleli, że mecz wygra się sam. Na szczęście innego zdania był Taylor, który po kilku nieuzasadnionych stratach poprosił o czas.

Holendrzy zdecydowali się na kilka roszad w składzie. Rezerwowi grali bez większej presji i postraszyli polskich zawodników. Na dwie minuty przed końcem przewaga Biało-Czerwonych stopniała do 7 punktów.



Na szczęście wszystko skończyło się szczęśliwie. Polacy wygrali 77:71 i udanie pożegnali się z kibicami w Lublinie.

Koniec meczu w Lublinie!



W ostatnim sparingu przed wylotem do Chin #KoszKadra wygrała z Holandią 77:71



fot. Andrzej Romański #DawajPolska#FIBAWCpic.twitter.com/2VjgufoW8j — KoszKadra (@KoszKadra) 21 sierpnia 2019

Ostatnia prosta

W czwartek o godzinie 13 kadra poleci do Nankinu - wszystko po to, by dobrze zaaklimatyzować się przed mundialem. Na miejscu Biało-Czerwonych kolejne sparingi: z Nigerią (24 sierpnia), Iranem (25 sierpnia) i Czarnogórą (27 sierpnia).

Mistrzostwa świata rozpoczną się 31 sierpnia i potrwają do 15 września. Polacy zagrają w grupie A z Wenezuelą (31 sierpnia), Chinami (2 września) i Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września).

Skład reprezentacji Polski na mundial w Chinach:

Łukasz Kolenda, Łukasz Koszarek, Kamil Łączyński, A.J. Slaughter, Karol Gruszecki, Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński, Mathieu Wojciechowski, Aleksander Balcerowski, Aaron Cel, Adam Hrycaniuk, Damian Kulig, Dominik Olejniczak.