Pierwszy finał dla Toronto Raptors. "Byliśmy jak wściekły pies"

34.06 | Kibice Toronto Raptors chcą zrobić wszystko, by zatrzymać w klubie swoją gwiazdę Kawhi Leonarda. Jeśli skrzydłowy podpisze po sezonie nowy kontrakt w Kanadzie, od jednego z bardzo zamożnych fanów dostanie luksusowy apartament wart... kilka milionów dolarów, a w licznych restauracjach będzie mógł jeść za darmo do końca życia.

Niepewny występ Duranta w pierwszym meczu finału Pod znakiem... czytaj dalej » Rywalem Raptors w walce o tytuł będzie broniąca go ekipa Golden State Warriors. Początek rywalizacji do czterech wygranych - w czwartek w Toronto.

Szóste spotkanie lepiej zaczęli goście, którzy pierwszą kwartę wygrali 31:18. Miejscowi zbliżali się na kilka punktów, ale nie mogli przełamać rywali. Niespełna dwie i pół minuty przed końcem trzeciej kwarty Kozły prowadziły nawet różnicą 15 punktów (76:61) i - jak się później okazało - był to przełomowy moment meczu.

Leonard: wtedy mur rywali runął ostatecznie