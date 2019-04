Czterokrotny mistrz NBA poza fazą play-off. Po raz pierwszy w karierze

Jedni na wakacje, drudzy o mistrzostwo NBA. Znane wszystkie pary play-off Wszystko już... czytaj dalej » Blisko 36-letni Parker jest czterokrotnym mistrzem NBA - wszystkie tytuły zdobył z San Antonio Spurs, przed przyjściem do Charlotte.

Niewykluczone, że niebawem będzie chciał zmienić klub. Szanse na pozostanie w Karolinie Północnej określił na 50 procent, choć z Hornets związany jest kontraktem do roku 2020.

Czekają na decyzję Kemby Walkera

- Nie chcę grać w drużynie, która dopiero się odbudowuje - oznajmił Francuz. Wcześniej przez 17 sezonów był zawodnikiem Spurs i wespół z kolegami zawsze walczył w play-offach. Teraz ma już wolne. - To dziwne uczucie - dorzucił.

Przyszłość drużyny z Charlotte w dużej mierze zależy od decyzji jej gwiazdy - Kemby Walkera (zagrał we wszystkich 82 spotkaniach, średnio zdobywał 25,6 pkt). Jeżeli 29-latek latem zdecyduje się na transfer, zmusi to właścicieli (jednym z nich jest Michael Jordan) do gruntownej przebudowy drużyny.