Thomas Heurtel złamał umowę, podpisał kontrakt w Rosji. "Zacznijcie żyć własnym życiem"

Heurtel w poprzednim sezonie grał dla Realu Madryt, ale w drugiej części rozgrywek był przeważnie poza składem z powodów dyscyplinarnych, a następnie został zwolniony z hiszpańskiego klubu. Wcześniej wyrobił sobie jednak solidną markę w Europie, zdobywając bogate doświadczenie na francuskich, hiszpańskich i tureckich parkietach. To też srebrny medalista ostatniego Eurobasketu.

Karierę zdecydował się kontynuować w Rosji - choć podpisał zobowiązanie, że nie pójdzie tą drogą.

Francuska Federacja Koszykówki (FFBB) jeszcze pod koniec lipca, gdy rozpoczynał się obóz treningowy przed Eurobasketem, zobowiązała reprezentantów do podpisania specjalnego oświadczenia pod przysięgą. Wszyscy chętni do gry w kadrze musieli potwierdzić, że nie są związani z żadnym rosyjskim ani białoruskim klubem oraz nie planują podpisać kontraktu w tych krajach. Heurtel przystał na takie warunki, ale tuż po zdobyciu z Francją srebra na Eurobaskecie szybko zapomniał o swojej deklaracji.

Na koszykarza wylała się fala krytyki, ale on postawił na swoim.



Welcome to the squad, Thomas Heurtel



1+1 deal, here’s more: https://t.co/OKcB5rQFhqpic.twitter.com/0FKNTzb57g — Basketball club Zenit (@zenitbasket) September 21, 2022

Heurtel do kibiców na Instagramie

Sprawa wróciła w poniedziałek za sprawą zbombardowania przez Rosję cywilnych celów na Ukrainie. Internauci jeszcze raz zdecydowali się wytknąć mu hipokryzję i grę w kraju dopuszczającym się zbrodni wojennych, ale francuski koszykarz i na te uwagi pozostał kompletnie niewzruszony.

W reakcji na zaczepki kibiców opublikował wpis na Insta stories, który przekreśla jakiekolwiek nadzieje, że koszykarz zmieni swój punkt widzenia.

"Do wszystkich, którzy wysyłają mi wiadomości albo piszą komentarze, w których krytykują moją decyzję o grze w Rosji" - zwrócił się do swoich "fanów" na Instagramie. "Wiedzcie, że mam to w du**e, więc szkoda waszego czasu. Zacznijcie żyć własnym życiem! Z góry dziękuję" - zaapelował Heurtel, któremu dobrze w Rosji.

Źródło: Instagram Thomas Heurtel - wpis na Insta stories

Albo Rosja, albo Francja

33-latkowi pozostaje więc realizować się na rosyjskich parkietach, bo drzwi do francuskiej kadry zostały przed nim zamknięte na cztery spusty.

"Jeśli Thomas Heurtel miałby grać dla tego klubu [Zenitu], to oznaczałoby złamanie zobowiązania, a rozgrywający nie spełniałby już kryteriów selekcji na kolejne międzynarodowe imprezy, w tym igrzyska olimpijskie w 2024 roku" - zapowiadał już wcześniej francuski związek.

Heurtel jest podstawowym zawodnikiem drużyny z Petersburga. Oprócz niego wyjściową piątkę Zenitu stanowią Rosjanin Igor Wołchin oraz trzech... Amerykanów: Caleb Homesley, Richard Solomon oraz Trey Thompkins.