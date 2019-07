Ma 231 cm wzrostu i puka do NBA. "Zawsze jestem najwyższy"

Pochodzący z Senegalu Fall w przewidywaniach przed naborem do NBA typowany był na wybór w drugiej rundzie. Rzeczywistość okazała się inna i środkowy nie znalazł uznania w oczach wysłanników drużyn ligi zawodowej.

Środkowy ma za sobą cztery lata spędzone na uczelni UCF. Tam spisywał się bardzo solidnie, notując średnio 10 punktów, blisko osiem zbiórek i prawie 2,5 bloku na mecz. Dodatkowo rzucał ze znakomitą skutecznością - aż 74 procent. Trudno się jednak dziwić tej statystyce, skoro Fall potrafi zapakować piłkę bez wyskoku. Gdy stoi, sięga pięć centymetrów ponad obręcz.

Źródło: Getty Images Tacko Fall jest absolwentem uczelni UCF

Center nie na te lata

Czemu więc nie został wybrany w ostatnim drafcie? Eksperci pod wątpliwość poddają szanse Falla na przystosowanie się do obecnej koszykówki, gdzie rola klasycznego środkowego, a za takiego należy uznawać Senegalczyka, niemal zniknęła. Fall to typowy zawodnik operujący pod samym koszem, tymczasem dziś kluby poszukują centrów, którzy będą potrafili rozciągnąć grę na obwodzie czy stanowić zagrożenie na półdystansie. "Kilka lat temu taki zawodnik pewnie typowany byłby na wybór w TOP 15 draftu, czasy się jednak zmieniły" - napisał o Fallu Rob Goldberg z serwisu Bleacher Report.



Kolejne dwie bomby transferowe w NBA. Zbroją się Clippersi W krótkim czasie... czytaj dalej » 231 cm wzrostu mierzone w butach nadal jednak musi robić wrażenie w świecie koszykówki i było niemal pewne, że mimo braku wyboru w drafcie, Fall będzie mógł zaprezentować swoje umiejętności w Lidze Letniej. Senegalczyka wzięli do siebie na okres próbny Boston Celtics.

- Zawsze jestem najwyższy na parkiecie – żartował kilka dni temu Fall, przepytywany przez dziennikarzy po jednym z treningów w Auerbach Center.

- Pracowałem nad wieloma rzeczami, które pozwolą mi lepiej wykorzystywać moje warunki – dodał.

Ulubieniec kibiców

W sobotę pierwszy raz założył zieloną koszulkę. Drużyna z Bostonu rozegrała swój pierwszy mecz w Lidze Letniej. Przeciwnikiem Celtów był zespół Philadelphia 76ers.

Fall był jednym z rezerwowych. Na parkiecie spędził 10 minut. W tym czasie rzucił sześć punktów, miał cztery zbiórki i jeden blok. Trafił trzy z czterech rzutów z gry (75 proc.). "Jego liczby może nie powaliły na kolana, ale z miejsca stał się ulubieńcem kibiców" - napisano w raporcie pomeczowym w "USA Today".

Fall nagradzany był oklaskami za każdym razem, gdy piłka była w jego rękach. Niezły początek.

Celtics wygrali to spotkanie 96:82.



Ciężko wyrokować, jaka przyszłość czeka Senegalczyka. Na razie z Celtics ma podpisany 10-dniowy kontrakt na grę w Lidze Letniej. Być może drużyna z Bostonu zatrzyma środkowego w swoich strukturach i wyśle 23-latka do swoich "rezerw", czyli zespołu Maine Red Claws z G-League. To zaplecze NBA.

Trzeci taki gracz

Gdyby Fall zagrał w sezonie zasadniczym, byłby trzecim tak wysokim koszykarzem w historii NBA.

Wcześniej podobnymi warunkami mogli się pochwalić tylko Sudańczyk Manute Bol (Washington Bullets, Goldena State Warriors, Philadelphia 76ers i Miami Heat) oraz Rumun Gheorghe Muresan (Washington Bullets/Wizards i New Jersey Nets).

229 cm mierzył natomiast Shawn Bradley (Philadelphia 76ers, New Jersey Nets i Dallas Mavericks).