Polacy wygrali grupę w prekwalifikacjach do Eurobasketu 2025

To był też ostatni mecz w drużynie narodowej byłego kapitana Łukasza Koszarka. W sumie ma 212 występów (piąte miejsce w historii polskiej koszykówki) i 1242 pkt.

Balcerowski show

Wrócił w wielkim stylu, zdobył najwięcej punktów. "Nie zadzieraj z Sochanem" Mijają kolejne... czytaj dalej » Bohaterem spotkania we Fryburgu był jednak środkowy CB Gran Canaria Aleksander Balcerowski, który rozegrał najlepszy mecz w kadrze. Środkowy uzyskał 31 punktów, miał dziewięć zbiórek, asystę, przechwyt, blok i dwie straty. Wszystkie statystyki dały mu najwyższy w obydwu zespołach wskaźnik efektywności - 36.



Kluczowymi zawodnikami byli także kapitan Mateusz Ponitka (8 pkt, 14 asyst i 7 zbiórek), a także wchodzący z ławki Przemysław Żołnierewicz, którego rzuty z dystansu pozwoliły zniwelować w drugiej połowie straty.

Po dwóch kwartach Biało-Czerwoni przegrywali 35:42. Jednak w drugiej odsłonie meczu pozwolili zdobyć rywalom tylko 28 punktów, zagrali konsekwentnie w ataku prowadzeni przez Ponitkę i Balcerowskiego.

Zdecydowanie rządzili też pod tablicami - wygrywając zbiórki 43:29. Mieli też 59 procent skuteczności rzutów za dwa punkty, rywale zaś jedynie 40 proc.

Gospodarze Eurobasketu 2025

Biało-Czerwoni trafili do zakończonych właśnie prekwalifikacje Eurobasketu 2025, bowiem nie udało im się zakwalifikować do drugiego etapu eliminacji MŚ 2023. We wrześniu, podczas finałów ME w Berlinie, ogłoszono jednak, że Polska będzie jednym z gospodarzy fazy grupowej w 2025 r. Tym samym aktualne prekwalifikacje nie były już dla nas kluczowe w kontekście awansu. Mimo wszystko Polacy potraktowali je poważnie i wygrali rywalizację w swojej grupie.

W poprzednich ME nasi koszykarze zajęli wysokie, czwarte miejsce, meldując się w tej fazie turnieju pierwszy raz od 1971 roku.

Źródło: PAP/EPA Jarosław Zyskowski walczy o piłkę w meczu ze Szwajcarią

Szwajcaria - Polska 70:80 (27:21, 15:14, 16:23, 12:22)



Szwajcaria: Jonathan Kazadi 14, Arnaud Cotture 11, Roberto Kovac 11, Kilian Martin 10, Anthony Polite 10, Selim Fofana 8, Paul Gravet 3, Yuri Solca 3, Michel-Ofik Nzege 0, Noah Burrell 0, Vigdon Memishi 0, Eliot Kubler 0;



Polska: Aleksander Balcerowski 31, Jarosław Zyskowski 10, Przemysław Żołnierewicz 10, Michał Michalak 9, Mateusz Ponitka 8, Michał Sokołowski 7, Aleksander Dziewa 2, Jakub Garbacz 1, Dominik Olejniczak 0, Andrzej Pluta 0, Łukasz Koszarek 0;