Szkoła córki Bryanta zastrzegła numer Gianny. "Sprawiła, że staliśmy się lepsi"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

Podczas ceremonii w Harbor Day School w Newport Beach nie brakowało emocjonalnych przemówień nauczycieli, trenerów, koleżanek i kolegów Gianny. Ogłoszono, że w sali gimnastycznej zostanie zawieszona jej koszulka z numerem dwa, który też zastrzeżono.



- Mamy nadzieję, że kiedy spojrzycie na jej koszulkę, przypomnicie sobie Giannę i zainspirujecie się do ciężkiej pracy oraz pasji do tego, co was interesuje. Kochamy cię, Gianna. Zawsze będziesz w naszych sercach - powiedziała jedna z osób pracujących w szkole.



Wyświetl ten post na Instagramie. My Gianna. God I miss you. I’ve been so lucky to have woken up to see your gorgeous face and amazing smile for 13 years. Wish it would’ve been until my last breath. Mommy loves you to the moon and back. Infinity plus 1. #2 #Mambacita #GigiBryant Post udostępniony przez Vanessa Bryant (@vanessabryant) Lut 5, 2020 o 3:26 PST





"Była silna, była liderem"

- Gianna była jedną z najbardziej pokornych osób, jaką kiedykolwiek poznałam, a to bardzo wiele mówi o jej charakterze. Brakuje nam jej. Ona sprawiła, że staliśmy się lepsi. Była silna, była liderem - dodała nauczycielka Yunga Webb.



Zdjęcia z uroczystości pożegnania opublikowała w mediach społecznościowych Vanessa Bryant, mama Gianny oraz żona Kobe'ego.



"Moja Gigi. Kocham cię. Tęsknię za tobą. Dałaś nam świadectwo, że żaden akt dobroci nie jest zbyt mały. Mamusia jest i zawsze będzie z ciebie dumna" - napisała.



Wyświetl ten post na Instagramie. My Gigi. I love you! I miss you. You’ve taught us all that no act of kindness is ever too small. Mommy is still and will ALWAYS be so proud of you mamacita. #2 Post udostępniony przez Vanessa Bryant (@vanessabryant) Lut 5, 2020 o 6:19 PST





Lecieli na mecz Gianny

Kobe Bryant zginął w niedzielę 26 stycznia. Jego prywatna maszyna Sikorsky S-76B rozbiła się tuż przed 10 rano czasu lokalnego o zbocze jednego ze wzgórz w Calabasas, w stanie Kalifornia.

Przyczyny katastrofy nie są na razie oficjalnie znane, ale na wypadek wpływ mogły mieć fatalne warunki atmosferyczne.

Oglądaj Wideo: Instagram/princessofcalabasas Pierwsze nagranie z wypadku śmigłowca Bryanta

Oprócz 41-letniego Bryanta zginęło jeszcze osiem osób. Wśród ofiar była również córka koszykarza, 13-letnia Gianna. Feralny lot odbywał się do Thousand Oaks, gdzie dziewczynka miała odbyć trening, a po nim rozegrać mecz.

Bryant zakończył karierę w 2016 roku. Wcześniej przez 20 lat związany był z ekipą Los Angeles Lakers, z którą sięgnął po pięć tytułów. Był również dwukrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA. Wkrótce ma zostać włączony do koszykarskiej Galerii Sław.