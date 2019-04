Niesamowity rzut na wagę zwycięstwa. Trzy kolejne drużyny z awansem

Najbardziej zacięte z wtorkowych spotkań odbyło się hali Moda Center w Portland, gdzie przy komplecie 20 241 widzów ekipa Trail Blazers pokonała Oklahoma City Thunder 118:115. Bohaterem meczu, w którym gospodarze na 7.45 min przed jego zakończeniem przegrywali jeszcze różnicą 15 punktów, był Lillard.

Bohater ostatnich akcji

Najpierw na niespełna 33 s przed końcem czwartej kwarty doprowadził do wyrównania, a decydujące o zwycięstwie punkty zdobył dalekim trzypunktowym rzutem tuż przed ostatnią syreną. Radości nie było końca.

Damian Lillard (50 PTS) buries the three for the #TissotBuzzerBeater and the @trailblazers advance to the Western Conference Semifinals with the 118-115 Game 5 victory! #ThisIsYourTime#RipCity#NBAPlayoffspic.twitter.com/cVqLJkHLR4 — NBA (@NBA) April 24, 2019

Lillard łącznie uzyskał 50 punktów, trafiając dziesięć razy z dystansu, w obydwu przypadkach ustanawiając klubowy rekord play off. - Czasami przychodzi moment pokonywania barier. Kiedy walczysz, pracujesz, w końcu czeka na ciebie nagroda - skomentował 28-letni koszykarz.

Rozgrywający gospodarzy miał także siedem zbiórek i sześć asyst. W pokonanym zespole wyróżnili się Paul George - 36 pkt i Russell Westbrook, który uzyskał ostatnie w tym sezonie, a 10. w karierze w play off, tzw. triple-double - 29 pkt, 14 asyst i 11 zbiórek. Portland jako pierwsza ekipa z Konferencji Zachodniej zapewniła sobie awans.

Szóstki i Dinozaury grają dalej

W pozostałych spotkaniach wyżej rozstawione zespoły odniosły pewne zwycięstwa. W Filadelfii Sixers pokonali New Jersey Nets 122:100, a ich liderem był środkowy z Kamerunu, który zanotował double-double - 23 pkt i 13 zb. Szóstki awansowały do półfinału konferencji drugi sezon z rzędu. W drugiej rundzie spotkają się z rozstawionymi w Konferencji Wschodniej z numerem drugim Toronto Raptors.



Jedyny w lidze NBA zespół z Kanady wykorzystał okazję, by na własnym parkiecie zakończyć rywalizację z Orlando Magic. Po niespodziewanej inauguracyjnej porażce w Toronto, wygrał cztery kolejne spotkania w play off, co nigdy wcześniej mu się nie zdarzyło.

Źródło: gettyimgaes.com Toronto wyeliminowało Orlando

Wtorkowe zwycięstwo 115:96 ani przez chwilę nie było zagrożone. Już po trzech minutach gospodarze prowadzili 11 punktami i do końca kontrolowali sytuację na parkiecie. Kawhi Leonard zdobył dla Raptors 27 pkt, a Kameruńczyk Pascal Siakam dodał 24. Najlepszym strzelcem Magic był D.J. Augustin - 15 pkt.

Wcześniej, po czterech spotkaniach, awans wywalczyły Boston Celtics i Milwaukee Bucks, najlepsza drużyna sezonu zasadniczego, które utworzą parę półfinałową w Konferencji Wschodniej.

Wyniki wtorkowych meczów pierwszej rundy play off ligi NBA:



Konferencja Wschodnia:

Toronto Raptors – Orlando Magic 115:96

(Raptors wygrali rywalizacją play off do czterech zwycięstw 4-1)

Philadelphia 76ers – Brooklyn Nets 122:100

(76ers wygrali rywalizacją play off do czterech zwycięstw 4-1)



Konferencja Zachodnia:

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 118:115

(Trail Blazers wygrali rywalizacją play off do czterech zwycięstw 4-1)

Denver Nuggets – San Antonio Spurs 108:90

(stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw 3-2 dla Nuggets)