Łzy i złość po strzelaninie, ani słowa o meczu. "Jestem zmęczony momentami ciszy. Wystarczy!"

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

Kerr od razu zaznaczył, że nie będzie opowiadał o czwartym meczu finału Konferencji Zachodniej NBA, w którym jego Warriors mieli niedługo potem zagrać z Mavericks.

Jego ojciec też został zastrzelony

Doświadczony trener i świetny przed laty zawodnik wielokrotnie głośno akcentował negatywne stanowisko na temat broni w Stanach Zjednoczonych i niemal nieograniczonego do niej dostępu. Kerr zwracał uwagę, że prawo powinno być zmienione, aby nie dochodziło do takich tragedii jak ta w Uvalde.

Urodzony w Bejrucie były koszykarz dobrze wie, o czym mówi. W 1984 roku w stolicy Libanu zastrzelono jego ojca. Tym razem, trzęsąc się i powstrzymując płacz, przedstawił trzyminutowy monolog w tej sprawie.

Źródło: Scott Strazzante/San Francisco Chronicle via AP/EastNews Steve Kerr nie mógł powstrzymać emocji

- W ostatnich dziesięciu dniach mieliśmy zastrzelonych starszych ciemnoskórych ludzi w supermarkecie w Buffalo, idących do kościoła Azjatów w Południowej Kalifornii, a teraz mamy dzieci zamordowane w szkole. Kiedy wreszcie coś z tym zrobimy? Jestem zmęczony. Jestem bardzo zmęczony składaniem kondolencji zdewastowanym rodzinom. Wybaczcie. Przepraszam. Jestem zmęczony momentami ciszy. Wystarczy! - mówił rozemocjonowany Kerr.

Jak zaznaczył, w tym momencie jest 50 senatorów, którzy sprzeciwiają się ustawie ograniczającej dostęp do broni, a nowe prawo od dwóch lat czeka na głosowanie.



Steve Kerr on today's tragic shooting in Uvalde, Texas. pic.twitter.com/lsJ8RzPcmC — Golden State Warriors (@warriors) May 24, 2022

- Więc pytam was wszystkich, senatorów, którzy nie chcą nic zrobić w sprawie przemocy, strzelanin w szkołach i w supermarketach. Pytam was: czy zamierzacie przedłożyć własne pragnienie władzy ponad życie naszych dzieci, starszych ludzi i chodzących do kościoła? Bo tak to wygląda. Więc mam dość. Chcę, żeby każda osoba słuchająca tego, co mówię, myślała o własnym dziecku lub wnuku, matce lub ojcu, siostrze, bracie. Jak byś się czuł, gdyby przydarzyło ci się to teraz? Nie możemy się na to znieczulić. Nie możemy tu siedzieć, czytać o tym i mówić sobie: no cóż, zróbmy chwilę ciszy - grzmiał ośmiokrotny mistrz NBA.

Amerykański trener jeszcze raz zaatakował senatorów, którzy nie chcą nawet poddać pod głosowanie projektu zmiany prawa.

- Pięćdziesięciu senatorów w Waszyngtonie trzyma nas jako zakładników. Czy zdajecie sobie sprawę, że 90 procent Amerykanów, bez względu na partię polityczną, chce kontrolowania sprzedawania broni i rejestrowania wszystkich transakcji z tym związanych. Dziewięćdziesiąt procent z nas. Jesteśmy zakładnikami 50 senatorów w Waszyngtonie, którzy odmawiają poddania tej sprawy nawet pod głosowanie, pomimo tego, czego my, naród amerykański, chcemy. Nie zagłosują, bo chcą zachować władzę. To jest żałosne! Mam dość! - krzyknął 56-letni Kerr i wyszedł z pokoju konferencyjnego.

Uvalde znajduje się nieco ponad 600 kilometrów od Dallas.

Źródło: Eurosport Steve Kerr bardzo przeżywa, to co stało się w Teksasie

W spotkaniu, które odbyło się później, koszykarze Mavericks pokonali Golden State Warriors 119:109, odnosząc pierwsze zwycięstwo w czwartym meczu serii. Kolejny - w czwartek w San Francisco.