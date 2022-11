Wygrał ostatni mecz i stracił pracę. Koszykarze Brooklyn Nets bez trenera

Po ponad dwumiesięcznej przerwie do składu Brooklyn Nets wróci Kyrie Irving. Rozgrywający został odsunięty od rotacji z powodu niezaszczepienia przeciwko COVID-19, przez co nie mógłby występować na terenie Nowego Jorku i Kalifornii.

"Chcemy podziękować Steve'owi za wszystko, co zrobił dla naszego klubu w ciągu ostatnich dwóch sezonów. Odkąd został głównym trenerem, musiał stawić czoła wielu bezprecedensowym wyzwaniom. Jesteśmy szczerze wdzięczni za jego przywództwo, cierpliwość i pokorę" - napisał w oświadczeniu dyrektor generalny Nets Sean Marks.

"Była to dla nas niezwykle trudna decyzja. Jednak po analizie tego, jak rozpoczął się ten sezon, byliśmy zgodni, że ta zmiana jest konieczna. Życzymy Steve'owi, Lilli oraz ich rodzinie wszystkiego najlepszego w przyszłości" - dodał.



The Brooklyn Nets and Head Coach Steve Nash have agreed to part ways.https://t.co/4nA3GbUk1T — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) November 1, 2022





Nash wygrał ostatni mecz przed utratą pracy

Zespół z Brooklynu nie rozpoczął sezonu 2022/23 najlepiej. Z siedmiu meczów nowojorczycy wygrali tylko dwa. Co ciekawe, ostatnie spotkanie pod wodzą Kanadyjczyka - w nocy z poniedziałku na wtorek - zakończyło się triumfem jego ekipy (z Indianą Pacers - 116:109).

Dla Nasha była to pierwsza praca w roli pierwszego szkoleniowca klubu NBA. Trenerem Nets był od 3 września 2020 roku. Jako zawodnik dwukrotnie był wybierany MVP sezonu zasadniczego NBA - w 2005 i 2006 roku. Grał w Phoenix Suns (razem z Marcinem Gortatem), Dallas Mavericks i Los Angeles Lakers.

W najbliższym meczu Brooklynu z Chicago Bulls (3-4) drużynę poprowadzi dotychczasowy asystent Jacque Vaughn. Wśród potencjalnych następców Kanadyjczyka na ławce Nets amerykańskie media wymieniają zawieszonego na rok za romans szkoleniowca Boston Celtics Ime Udokę oraz byłego trenera Utah Jazz Quina Snydera.