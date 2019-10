Szarża fatalna w skutkach. Stephen Curry złamał rękę

Z drużyny, która walczyła w finale ubiegłego sezonu nie zostało wiele. Z ekipą pożegnał się Kevin Durant, wciąż do gry nie jest zdolny Clay Thompson i bardzo wyraźnie odbija się to na wynikach.

40 punktów i 20 zbiórek w trzy kwarty. Kontuzja nie zatrzymała gwiazdy NBA Ból barku... czytaj dalej » Warriors zaczęli nowe rozgrywki od dwóch porażek, a kiedy wreszcie wygrali z New Orleans Pelicans i wydawało się, że łapią odpowiedni rytm, otrzymali kolejny cios.

Pechowe zderzenie z centrem

W środę wszystko jakby sprzysięgło się przeciw nim. W pierwszej kwarcie dostali lanie, jakie na parkietach NBA nie zdarza się często. Po ledwie 12 minutach przegrywali 43:14, a Suns zaliczyli już fragment, kiedy nokautowali rywali 30:1.

To, co najgorsze dla Wojowników wydarzyło się po przerwie. W trzeciej odsłonie na penetrację podkoszową zdecydował się Curry, ale zamiast punktami skończyło się kontuzją. 31-latek zderzył się z Aronem Baynesem, a australijski center Suns przewrócił się tak niefortunnie, że upadł na dłoń byłego MVP ligi. Curry nie był w stanie wykonać przyznanych mu rzutów osobistych i tego dnia nie powrócił już na parkiet.



Here’s the Steph Curry hard fall via @KNBR. Appeared to be a left wrist injury. Extent of it could dictate how quickly this season could go way south for Warriors. pic.twitter.com/iqMC9MWqMz — Anthony Slater (@anthonyVslater) October 31, 2019





Warriors podgonili nieco wynik, przegrali 110:121 i w niepokoju czekali na diagnozę. Ta nadeszła niedługo po ostatniej syrenie i potwierdziła obawy - prześwietlenie wykazało u koszykarza złamanie kości lewej ręki. Jak podaje ESPN, w czwartek ma zostać podjęta decyzja, czy Curry będzie potrzebował operacji. Nie wiadomo zatem, jak długo potrwa jego przerwa, ale jak sugerują amerykańscy dziennikarze, będzie to na pewno dłużej niż miesiąc.

Wyniki środowych meczów NBA:

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 117:111

Orlando Magic - New York Knicks 95:83

Philadelphia 76ers - Minnesota Timberwolves 117:95

Boston Celtics - Milwaukee Bucks 116:105

Brooklyn Nets - Indiana Pacers 108:118

Toronto Raptors - Detroit Pistons 125:113

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers 99:102

Washington Wizards - Houston Rockets 158:159

Sacramento Kings - Charlotte Hornets 111:118

Utah Jazz - Los Angeles Clippers 110:96

Golden State Warriors - Phoenix Suns 110:121