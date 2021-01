Curry dalej w formie. Wspaniałe osiągnięcie Doncicia

Rekordowy występ gwiazdora Warriors. Szybko odpowiedział na zarzuty Stephen Curry... czytaj dalej » W niedzielę Curry zdobył rekordowe 62 punkty w wygranym spotkaniu z Portland Trail Blazers. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek rzucił 30 punktów w wygranym 137:106 meczu z Sacramento Kings. Dołożył do tego jeszcze dziewięć zbiórek i osiem asyst.

Trzeci wynik w karierze

Już po pierwszej kwarcie ekipa Golden State prowadziła różnicą 17 punktów, a później powiększyła przewagę. Oprócz Curry'ego wyróżnili się m.in.: Kelly Oubre Jr. (18 pkt) i Andrew Wiggins (16 pkt).

Statystycy wyliczyli, że 92 oczka Curry'ego w dwóch "sąsiednich" spotkaniach to jego trzeci wynik w karierze. Wcześniej zgromadził 97 (25 i 27 lutego 2016) i 93 (24-25 lutego 2016).

Wśród pokonanych najskuteczniejsi byli Harrsion Barnes i De'Aaron Fox - po 18 punktów. Barnes zapisał na koncie dziewięć zbiórek, a Fox siedem asyst.

Zawodnicy Warriors trafili 23 rzuty za trzy punkty (najwięcej Curry – pięć), a rywale tylko 10. Ogromną przewagę triumfatorzy osiągnęli także w asystach (41 do 20). Dla Kings to trzecia porażka z rzędu.

Doncić czwarty w historii

W poniedziałek nie brakowało indywidualnych popisów znanych koszykarzy. Dwukrotny MVP Giannis Antetokounmpo rzucił 43 punkty, a Milwaukee Bucks wygrali z Detroit Pistons 125:115.

Tylko trzy punkty mniej zdobył Jayson Tatum z Boston Celtics (pięć celnych rzutów za trzy). Jego zespół na wyjeździe pokonał mistrzów z 2019 roku Toronto Raptors 126:114. Kanadyjskiej drużynie nie pomogła dobra forma Freda VanVleeta (35 pkt).

W tym sezonie najgorszy bilans w lidze NBA mają Pistons (1-6) i właśnie Raptors (1-5).

Po krótkiej nieobecności do składu Dallas Mavericks wrócił Luka Doncić i uzyskał 30 pkt w meczu z Houston Rockets (113:100). Słoweniec popisał się triple-double – miał jeszcze 16 zbiórek i 11 asyst. Przede wszystkim przeszedł do historii jako czwarty zawodnik, który potrzebował najmniejszej liczby spotkań, by zdobyć minimum 1000 punktów, 1000 zbiórek i 1000 asyst – dokonał tego w 139 meczach. Tym samym wyprzedził LeBrona Jamesa, który potrzebował 158 spotkań. Liderem pozostaje Oscar Robertson (98 meczów).



Luka Doncic is the 4th fastest player in NBA history to reach 1,000 points, 1,000 rebounds and 1,000 assists (games played). pic.twitter.com/9NfeNZSbdU — NBA (@NBA) January 5, 2021





Z kolei do składu Rockets wrócił James Harden, ale nie był to rewelacyjny występ - 21 pkt, 10 asyst. Rzucał z gry 17 razy, celnie tylko pięć. Wahania formy nie pomogą mu w ewentualnej zmianie barw klubowych, do której dąży od początku sezonu. Nadal jednak żaden zespół nie przedstawił oferty satysfakcjonującej klub z Houston.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:





Atlanta Hawks - New York Knicks 108:113

Golden State Warriors - Sacramento Kings 137:106

Houston Rockets - Dallas Mavericks 100:113

Miami Heat - Oklahoma City Thunder 118:90

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 125:115

New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 116:118 (po dogrywce)

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers 103:83

Philadelphia 76ers - Charlotte Hornets 118:101

Toronto Raptors - Boston Celtics 114:126