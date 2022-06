Śląsk czekał na złoto 20 lat. "Trener Andrej jest teraz wyluzowany jak raper"

W ćwierćfinale turnieju koszykarzy Argentyna przegrała z Australią 59:97. Dla Luisa Scoli był to ostatni mecz w kadrze. 41-latek z trudem powstrzymywał łzy, kiedy to zszedł z parkietu na niecałą minutę przed końcem. Zobacz ten moment. Każda sekunda igrzysk olimpijskich w Tokio na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Na początku sezonu Śląsk był chyba największym rozczarowaniem Energa Basket Ligi. Brązowi medaliści z ubiegłych rozgrywek wygrali raptem dwa z siedmiu ligowych spotkań. W październiku klub zwolnił więc 39-letniego trenera Petara Mijovicia, a zatrudnił doskonale znanego we Wrocławiu, 64-letniego Andreja Urlepa.

Osiem miesięcy później doświadczony Słoweniec poprowadził WKS do upragnionego mistrzostwa Polski. Blisko sześć tysięcy kibiców zgromadzonych w Hali Stulecia mogło zakrzyczeć jak przed laty: "Cała Polska w cieniu Śląska!".

Źródło: Maciej Kulczyński/PAP Wrocław, 27.05.2022. Radość zawodników Śląska Wrocław po zwycięstwie w piątym meczu finałowym Ekstraklasy koszykarzy z Legią Warszawa



"To była katastrofa"

Śląsk koszykarskim mistrzem Polski. Emocjonalny rollercoaster we Wrocławiu Śląsk Wrocław po... czytaj dalej » Dariusz Szarmach: - Tak z ręką na sercu, czy na starcie sezonu sądził pan, że Śląsk może sięgnąć po złoto?

Maciej Zieliński: - Początek rozgrywek, delikatnie mówiąc, nie był szczególnie udany. Trener okazał się nieporozumieniem, przynajmniej na to wskazywały wyniki. Koszykarze byli dobrzy, ale nie grali razem. Kiedy przyszedł Urlep, znalazło się wielu malkontentów, którzy pytali, co on tu robi? Ja jednak wiedziałem, że Andriej ma swój system i potrafi poukładać zespół. Z meczu na mecz gra się poprawiała. Urlep uczynił ze Śląska drużynę.

Pan pod bacznym okiem Urlepa zdobył cztery ze swoich ośmiu tytułów mistrzowskich ze Śląskiem. Pamięta pan pierwsze spotkanie z tym twardym szkoleniowcem?

- Oczywiście, to była katastrofa! On się pojawił w Śląsku, kiedy ja wróciłem z mistrzostw Europy w Barcelonie 1997. Zajęliśmy tam z reprezentacją Polski wysokie siódme miejsce. We Wrocławiu była powódź, ja dostałem kilka dni wolnego na odpoczynek, a potem wpadłem na pierwszy trening zespołu. Koledzy ze Śląska pogratulowali mi dobrej gry z kadrą, dopytywali o szczegóły, a ja chętnie odpowiadałem. Było fajnie. A potem nowy coach zafundował nam koszmarny wycisk na treningu. Wszyscy zaniemówili. Idę więc chwiejnym krokiem pod prysznic i słyszę od Urlepa: "przyjdź do mnie na 10 minut!". Te słowa później jeszcze nie raz mnie prześladowały. Przez następne półtorej godziny trener równo mnie opie***lał. Wypalił, że to nie jest spotkanie towarzyskie, nie interesują go żadne mistrzostwa Europy, a na treningu się nie gada, tylko ostro zasuwa. Szok! Pomyślałem: "Kto to jest?".

Z czasem jednak docenił pan jego metody.

- Do tej pory był luz, a on wprowadził nowe standardy. Były one dla nas początkowo niejasne. Z czasem okazało się, że dzięki niemu polska koszykówka wykonała wyraźny skok jakościowy. Sprowadził do Polski żelazną defensywę, a my zdobywaliśmy kolejne mistrzostwa.

Źródło: Newspix Andrej Urlep stał się spokojniejszym trenerem

Urlep jak raper

Celtics drugimi finalistami NBA. Szalony finisz decydującego meczu Koszykarze Boston... czytaj dalej » Urlep był trenerem Śląska w 2002 roku, kiedy klub po raz ostatni wywalczył złoto. Czy trener i jego drużyny bardzo się zmieniły przez te lata?

- Andrej jest teraz wyluzowany jak raper. Oczywiście miał w tym sezonie kilka wybuchów złości przy ławce, ale bez przesady. Jak widać, każdy człowiek z wiekiem staje się spokojniejszy, nawet Andrej. Oczywiście nie jestem teraz na treningach z zespołem i nie wiem, co tam się działo. Najważniejsze, że Śląsk dobrze bronił i grał zorganizowaną, szybką koszykówkę.

Niewątpliwie drugim bohaterem Śląska został rozgrywający Travis Trice. Amerykanin na początku sezonu był zawodnikiem australijskiej drużyny Illawarra Hawks, ale odmówił szczepienia przeciwko koronawirusowi i jego kontrakt został zerwany. W Polsce nie był to problem i pod koniec października trafił do Śląska. Następnie stał się liderem zespołu, gwiazdą ekstraklasy, najlepszym zawodnikiem (MVP) rozgrywek i finałów. Pamięta pan zagranicznych koszykarzy ze swoich czasów, którzy weszliby do zespołu w trakcie sezonu i narobili tyle zamieszania?

- Przy tej okazji przypomina mi się Charles O'Bannon. On zdaje się doszedł do nas w 2000 roku i początkowo grał bez rewelacji. Ale w finałach "pozamiatał" wszystkich. Skakał gościom z Anwilu po głowach i słusznie został wybrany MVP. Oczywiście Trice i O'Bannon grali na innych pozycjach, ale ich wpływ na wynik zespołu był równie wielki. Pojawiły się też porównania Trice'a do Lynna Greera. On dołączył do Śląska w sezonie 2003/04. Greer, choć trudno w to uwierzyć, miał jeszcze większą łatwość zdobywania punktów. Z kolei Trice posiada dodatkowo naturalny talent do podawania. Najważniejsze, że z nim Śląsk został mistrzem. Z Greerem to się nie udało, choć mieliśmy doskonały zespół. Gra za bardzo oparła się na jego punktach i w trudnych momentach reszta ekipy miała problem. Tym razem Trice'a mogli zastąpić Olek Dziewa, Karem Kanter i inni.

Źródło: arch. prywatne Joe McNaulla Joe McNaull, MVP finałów 2000 roku Charles O'Bannon oraz legenda Śląska Maciej Zieliński podczas zabawy sylwestrowej.

Bez sędziów, bez szans

Po ostatni sięgnął pan po tytuł w 2002 roku. To była wielka drużyna, z reprezentantami Polski i obcokrajowcami na poziomie Euroligi. Tak czysto hipotetycznie, czy myśli pan, że zespół sprzed 20 lat ograłby dzisiejszy Śląsk?

- Bardzo wiele osób mnie o to pyta. Pamiętajmy, że wtedy była inna, znacznie bardziej fizyczna koszykówka. Nieżyjący już niestety Michael Wright pod koszem był prawdziwym rzeźnikiem. Sędziowie pozwalali wówczas na więcej, a on w twardej grze nie miał sobie równych. Wszystko kończył puntami i słusznie został MVP finałów. Teraz jest inna, szybsza gra, w której bardzo sprawni zawodnicy co chwila rzucają z dystansu. Trudno powiedzieć, czy teraz byśmy ich ograli. Ale bez dzisiejszych sędziów nie mieliby szans, za dużo twardych sztuczek znaliśmy.

Rosyjscy koszykarze nie zagrają w mistrzostwach Europy. Kolejne sankcje Ważne decyzje... czytaj dalej » Pan też słynął z waleczności i nieustępliwości, a kibice Śląska zawsze szli za panem jak w ogień. Tymi samymi cechami zaimponował w tym roku Aleksander Dziewa.

- On jest w Śląsku już od kilku lat i widać było, że daje z siebie wszystko. Przypomnę, że w meczach pierwszej rundy play-off z Zastalem Zielona Góra miał poważną kontuzję kostki. Mógł powiedzieć, że go boli noga i nie gra. Ale zacisnął zęby. Należą mu się wielkie brawa. Potrafił poderwać zespół, kiedy nie szło.

Wspomniał pan niesamowitą serię z Zastalem, kiedy Śląsk przegrywał po pierwszych meczach 0:2, a jednak zwyciężył 3:2. To chyba był niezwykle ważny moment dla tego zespołu?

- Oczywiście. Pamiętam, jak kiedyś odwróciliśmy w ten sam sposób serię z Mazowszanką, a potem zostaliśmy mistrzami. Teraz od razu wyglądało na to, że Zastal może być najtrudniejszym rywalem, bo na papierze mieli mocny skład. Gracze Śląska byli w opałach, ale się z nich wyciągnęli. Po takiej wygranej serii na pewno wzrosła ich pewność siebie. Wiedzieli już, że mogą wszystko.

Po swoje pierwsze mistrzostwo Polski sięgnął ze Śląskiem Jan Wójcik - jeden z dwóch synów bliźniaków legendarnego reprezentanta w koszykówce, nieżyjącego już niestety Adama Wójcika. To też niesamowita klamra, która spięła dawne czasy z teraźniejszością.

- Adam był moim przyjacielem, wszystkim nam go bardzo brakuje. A jego synów Jana i Szymona znam od zawsze, pamiętam, jak się urodzili, a potem biegali po hali jako małe dzieciaki z długimi włoskami. Super, że Janek zdobył teraz mistrzostwo. Może szkoda, że mało grał, ale widać taka była koncepcja trenera. Na pewno jednak ciężko pracował na ten sukces i na niego zasłużył.

Źródło: WKS Śląsk Wrocław - koszykówka Jan Wójcik ma koszykówkę we krwi

Z Adamem Wójcikiem i resztą kolegów wielokrotnie celebrował pan mistrzostwo Polski, w pewnym momencie Śląsk wygrywał nawet pięć lat z rzędu. Czy tamte fety przypominały czymś obecną? Co pan z nich pamięta?

- Coś tam jeszcze pamiętam, koledzy opowiadali. Radość po każdym mistrzostwie była ogromna. Człowiek wcześniej czuł wielkie zmęczenie, żył w stresie, pod presją kibiców i mediów. Kiedy to wszystko skończyło się wygraną, to bywało hucznie. Imprezy trwały po kilka tygodni. Najpierw wielka radość z kibicami w Hali Ludowej (dzisiaj nazywaną Stulecia - od red.), a potem świętowanie przenosiło się do Rynku i okolicznych klubów. Bawili się wszyscy. Kiedyś w "Radio Barze" namówiliśmy Andrzeja Krzywego z De Mono, by śpiewał z nami i skandował "Cała Polska w cieniu Śląska". On jest malutki i wyglądał dość zabawnie, kiedy stał między mną i Adamem Wójcikiem… na barze. Rozdawaliśmy alkohole wszystkim zgromadzonym, a tylko właściciel błagał nas, żeby nie te z najwyższej półki. Działo się.

Mimo upływu lat kibice Śląska zawsze skandują pana nazwisko, a pod kopułą Hali Stulecia wisi pana koszulka z zastrzeżonym numerem "9". Pan w tym sezonie nie chodził jednak na mecze, nie było pana na finałach, ani nawet na sierpniowym Memoriale Adama Wójcika. Dlaczego?

- Nie jestem zapraszany przez klub i dlatego nie chodzę. W tym temacie nie mam nic więcej do dodania.

Co pana zdaniem czeka teraz drużynę Śląska? Czy kolejne mistrzostwo Wrocław będzie świętował już za rok czy raczej przyjdzie znowu poczekać?

- Tego oczywiście nikt nie wie. W Śląsku maąa przed sobą dużo pracy, bo wielu kluczowym zawodnikom skończyły się kontrakty. Już słyszę, że Travis Trice pójdzie do Hiszpanii za większe pieniądze, może odejść Kanter, a także ważni Polacy. Zobaczymy też, czy trener Urlep zostanie. Budowa zaczyna się od nowa. Mam nadzieję, że uda się znowu stworzyć mocny zespół. Wrocław zawsze kochał koszykówkę. Teraz ta moda powróciła. Ludzie przyszli do koszykarskiej mekki, jaką jest Hali Ludowa, po wielu latach i przyprowadzili swoje dzieci. Nie można zmarnować tego potencjału. Jednak na razie cieszmy się z mistrzostwa.