Śląsk czekał 18 lat, a Legia - 53. Zapowiadają się emocje w finale koszykarzy

Po raz pierwszy w historii play off (rozgrywane od 1985 r.) o złote medale zmierzą się ekipy, które po sezonie zasadniczym były poza najlepszą czwórką. Śląsk zajął piąte miejsce, a Legia - szóste. Dlatego dwa pierwsze spotkania wielkiego finału i ewentualnie ostatnie (31 maja) odbędą się we Wrocławiu. Walka toczy się do czterech zwycięstw.

Twarda walka Śląska

Jokić MVP sezonu. Sposób wręczenia nagrody jedyny w swoim rodzaju Od kilku dni... czytaj dalej » Wrocławianie do finału dotarli po 10-meczowej, niezwykle zaciętej i pełnej zwrotów akcji rywalizacji. Najpierw w ćwierćfinale pokonali 3-2 czwarty zespół sezonu zasadniczego i wicemistrza kraju Enea Zastal BC Zielona Góra (choć przegrywali już 0:2). Następnie ograli w półfinale beniaminka Czarnych, który po sezonie zasadniczym zajmował pierwsze miejsce w tabeli, w takim samym wymiarze.



Ta druga runda play off była jedną z najbardziej zaskakujących w historii rozgrywek. Wrocławianie, prowadzeni przez doświadczonego Słoweńca Andreja Urlepa, pięciokrotnego mistrza Polski (1998-1999 i 2001-2002 ze Śląskiem oraz 2003 z Anwilem Włocławek) wygrali wysoko dwa pierwsze mecze w Słupsku (77:57 i 91:66), a następnie doznali druzgocących porażek na Dolnym Śląsku - w meczu numer 3 przegrali aż 60:123 (rekord straconych punktów w sezonie), a w kolejnym 69:89. W decydującym starciu w Słupsku ponownie zagrali twardo w defensywie i praktycznie od początku kontrolowali sytuację, mając kilkupunktową przewagę.

Czekali wiele lat

Na mecze o złoto kibice we Wrocławiu czekają już 18 lat. W sezonie 2003/04 Śląsk wygrał sezon zasadniczy, a następnie w play off pokonał Astorię Bydgoszcz oraz Polonię Warszawa. Rywalem wrocławian w finale był Prokom Trefl Sopot. "Kosynierzy" byli lepsi w pierwszym spotkaniu, ale w kolejnych czterech górą był zespół z Trójmiasta. W minionym sezonie Śląsk sięgnął po brązowy medal w tzw. "bańce" zorganizowanej decyzją PZKosz. z powodu pandemii COVID-19, w Ostrowie Wlkp.

Źródło: PAP/EPA Turek Kerem Kanter to ważny gracz Śląska

Natomiast Legia Warszawa czekała na medal... 53 lata. Po raz ostatni była bowiem medalistą - i to mistrzem w 1969 roku. W poprzednim sezonie zajęła czwarte miejsce, przegrywając rywalizację o brąz właśnie z ekipą z Dolnego Śląska.



Tak jak Czarni byli rewelacją sezonu zasadniczego, tak drużyna z Warszawy prowadzona przez Wojciecha Kamińskiego sprawia sensację za sensacją w play off. Nie przegrała do tej pory meczu w tej fazie, pokonując w ćwierćfinale obrońcę tytułu Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 3-0, a w półfinale w takim samym stosunku wicelidera po sezonie zasadniczym - Anwil.

Powtórka z historii

Dawid Bręk nie żyje. Koszykarz Enea Basketu Poznań miał 32 lata Środowisko... czytaj dalej » Po raz ostatni obydwie drużyny były razem na podium jednocześnie w 1963 r. - Legia zdobyła wówczas mistrzostwo, a Śląsk był drugim zespołem po sezonie zasadniczym (nie rozgrywano wówczas play off). Legia ma 13 medali MP, w tym siedem złotych, a Śląsk najwięcej w historii rozgrywek - 38, w tym 17 z najcenniejszego kruszcu.



Spotkania wielkiego finału odbędą się na pewno 17 i 19 maja na Dolnym Śląsku oraz 22 i 24 maja w Warszawie, a ponadto ewentualnie 27 maja (Wrocław), 29 maja (Warszawa) i 31 maja (Wrocław).



Dwa mecze o brąz zagrają Czarni i Anwil w dniach 18 i 21 maja. Pierwsze spotkanie odbędzie się we Włocławku, a drugie - w Słupsku.

Grupa Sierleccy Czarni Słupsk - Śląsk Wrocław 71:81 (18:28, 23:18, 12:16, 18:19).



Stan rywalizacji play off (do trzech zwycięstw) 3-2 dla Śląska.



Grupa Sierleccy Czarni Słupsk: William Garrett 28, Beau Beech 16, Anthony Lewis 11, Jakub Musiał 5, Marek Klassen 3, Bartosz Jankowski 3, Mikołaj Witliński 2, Dawid Słupiński 2, Kalif Young 1.



Śląsk Wrocław: Kerem Kanter 20, Travis Trice 14, Aleksander Dziewa 14, Ivan Ramljak 13, Kodi Justice 9, D'mitrik Trice 7, Łukasz Kolenda 2, Szymon Tomczak 2.