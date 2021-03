Były popularny koszykarz Shawn Bradley jest sparaliżowany

Jak dowiadujemy się z wydanego przez teksańczyków oświadczenia, 20 stycznia Bradley uległ wypadkowi. Jadąc na rowerze w pobliżu swojego domu w St. George (stan Utah), został potrącony przez nadjeżdżający z tyłu samochód.

W wyniku uderzenia doznał urazu rdzenia kręgowego. Musiał przejść operację, ostatnie osiem tygodni spędził na rehabilitacji.

Źródło: Getty Images Bradley grał w NBA w latach 1993-2005

"Wyzwanie większe niż gra w koszykówkę"

"Jego silna wiara jest testowane każdego dnia podczas wyczerpującej fizjoterapii, ale pozwala mu radzić sobie z wyzwaniami, jakie dotykają osobę sparaliżowaną. Lekarze przygotowali go na to, że ta droga może być większym fizycznym wezwaniem niż gra w zawodową koszykówkę" - dodano.



Właściciel Dallas Mavericks Mark Cuban podkreślił, że zawodnik słynął ze swojej determinacji. - Zawsze pokazywał niesamowitą determinację i ducha walki. Życzymy mu właśnie tego w powrocie do zdrowia. Zawsze był i będzie członkiem naszej rodziny Mavs - powiedział.



Our thoughts are with Shawn and his family at this time. #MFFLpic.twitter.com/u42LcDRmQ1 — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 17, 2021





Bradley spędził na parkietach najlepszej ligi świata 12 lat (1993-2005), w drafcie został wybrany przez Philadelphię 79ers. Mierząc 229 centymetrów, był jednym z najwyższych graczy w historii ligi. W 1994 roku wziął udział w Meczu Gwiazd.

W 1996 roku jako jeden z sześciu koszykarzy NBA wystąpił w filmie "Kosmiczny mecz" u boku m.in. Michaela Jordana, Charlesa Barkleya i Patricka Ewinga.