Gest Shaqa. Kupił dom rodzinie sparaliżowanego chłopca

29.01 | W jednym z miast na Florydzie policja została wezwana do ubogiej dzielnicy. Mieszkańcy skarżyli się, że dzieci hałasują, grając w koszykówkę. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, ale zamiast uciszać dzieciaki - obiecali im mecz. Następnego dnia przyjechał ze wsparciem w postaci legendarnego koszykarza - Shaquilla O’Neala

Do dramatycznych zdarzeń doszło w sierpniu. Po meczu futbolu amerykańskiego, w którym wzięły udział dwie drużyny ze szkół średnich, 12-letni Isaiah Payton został postrzelony, a kula przeszła przez jego kręgosłup. Od tamtej pory chłopiec jest sparaliżowany od klatki piersiowej w dół.

W wyniku strzelaniny lekko ranny został również 16-letni Damean Spear. Napastnikiem okazał się 15-latek, który wkrótce po ataku został aresztowany przez policję.

Wieści o dramacie dotarły do O'Neala. Gdy były koszykarz dowiedział się, w jakich warunkach żyje rodzina z Atlanty, postanowił zareagować.

- To bardzo przykra sytuacja. Na miejscu Isaiaha mógł być każdy z nas. To mógł być mój syn. To mógł być ktoś z twojej rodziny – powiedział czterokrotny mistrz NBA.

- Allison Woods żyła z dwójką synów w jednopokojowym mieszkaniu. Znaleźliśmy więc im dom w miłej okolicy – dodał Shaq, który przeznaczył pieniądze na zakup nieruchomości.

Woods zdradziła, że musiała zrezygnować z pracy, by móc opiekować się swoim sparaliżowanym synem.

Oprócz O'Neala rodzinie pomogli również właściciele sieci pizzerii Papa John's oraz burmistrz Atlanty Keisha Lance Bottoms.

Według amerykańskich mediów wartość domów w okolicy, w której zakupu dokonał były legendarny środkowy, wynosi ok. 150 tys. dolarów.