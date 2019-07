Przed laty Shaq złożył obietnicę. Trener Warriors chce uniknąć całowania stóp

O’Neal zdobywał mistrzostwo NBA z Los Angeles Lakers w latach 2000-02. W sezonie 2003/04 Jeziorowcy także dotarli do finałów, ale musieli w nich uznać wyższość Detroit Pistons. Po tamtej porażce O’Neal przeniósł się do zespołu Miami Heat, z którym wywalczył jeden pierścień (2006 rok).

Źródło: Getty Images Shaq O'Neal wywalczył z Lakersami trzy tytuły mistrzowskie

Dziwna obietnica

Osiągnięcia Los Angeles Lakers, trenowanych przez legendarnego Phila Jacksona, były niesamowite. To zresztą ostatnia drużyna, która triumfowała przez trzy lata z rzędu. O’Neal zdawał sobie sprawę, że podobne dokonania trudno będzie powtórzyć.



- Jeśli jakiś trener doprowadzi zespół do finału NBA cztery razy w ciągu pięciu sezonów, to pocałuję go w stopy. W programie Fear Factor. Z serem na nich - wypalił Shaq O’Neal podczas wywiadu dla ESPN. - Tak zrobię. Ale to się w NBA już nigdy więcej nie zdarzy - doskonały środkowy był pewien swoich racji.



Hey @SHAQ, I’m going to do us both a favor and pretend that @D_West30 didn’t send this to me this morning. pic.twitter.com/oFhpTPYjOo — Steve Kerr (@SteveKerr) 16 lipca 2019





Przysługa Kerra

W Detroit szukają środkowego. Jednym z kandydatów "wielki człowiek z Polski" Marcin Gortat... czytaj dalej » Od tamtych sukcesów Lakersów upłynęło kilkanaście lat i w końcu znalazł się zespół, który dorównał ich osiągnięciom. To Golden State Warriors, którzy przez pięć ostatnich sezonów zawsze byli w finałach NBA, wygrywając trzykrotnie.



Wojowników do tych wszystkich trofeów poprowadził Steve Kerr. Szkoleniowiec z poczuciem humoru postanowił przypomnieć Shaqowi na Twitterze jego dawną obietnicę.



"Hey Shaq, zamierzam zrobić nam obu przysługę i udawać, że David West nie wysłał mi rano tego filmu" - napisał Kerr, dołączając do postu materiał z obietnicą O’Neala sprzed lat.



Na odpowiedź utytułowany szkoleniowiec nie musiał długo czekać.



"Steve Kerr, chcę zobaczyć cię w Fear Factor i żeby był ser" - zażartował z kolei Shaq.