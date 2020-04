Pippen zdziwiony ignorowaniem Kukoca. Kiedyś sam za nim nie przepadał

Tym razem do Hall of Fame trafią tragicznie zmarły w styczniu Kobe Bryant oraz Tim Duncan, Kevin Garnett, a także m.in. gwiazda WNBA Tamika Catchings, zmarły w 2018 roku wieloletni sekretarz generalny Międzynarodowej Federacji Koszykówki Patrick Baumann oraz trenerzy drużyn uniwersyteckich: Kim Mulkey, Barbara Stevens i Eddie Sutton. Uroczystość odbędzie się 29 sierpnia w Springfield.

Źródło: Getty Images Pippen i Kukoc świętowali trzy tytuły mistrzowskie

"Był częścią naszej układanki"

Jest pomysł, jak dokończyć sezon NBA. Ratunkiem Las Vegas W Stanach... czytaj dalej » Zaskoczony ponownym pominięciem Kukoca - nominowanego już po raz ósmy - na liście wyróżnionych był Pippen. W latach 90. Chorwat grał m.in. z nim i Michaelem Jordanem we wspaniałej drużynie "Byków" i w jej barwach trzy razy zdobył mistrzostwo NBA. Kukoc był jedną z kluczowych postaci zespołu.



- Zdecydowanie zasługuje, aby znaleźć się w Galerii Sław NBA - zauważył Pippen. - Był ważną częścią drużyny i miał wielki wkład w nasze sukcesy. Spójrzmy na dzisiejszą ligę, wszystkie kluby mają wielkie "trójki" w składach. Tony był częścią naszej układanki. W ogóle niektóre sprawy związane z Hall of Fame trochę mnie szokują. Tony Kukoc i mój inny były kolega klubowy Ron Harper mieli znacznie większe osiągnięcia od niektórych, którzy są wybierani. Wydaje się, że oni dwaj nie doświadczyli wystarczającego uznania, ponieważ grali z Michaelem Jordanem i ze mną. Ale to właśnie oni są zwycięzcami - podkreślił słynny koszykarz.

Trudne początki znajomości

Co ciekawe, na początku Pippen nie był wielkim fanem Kukoca. Chorwat w 1990 roku został wybrany w drafcie NBA z 29. numerem przez Chicago Bulls. Fanem jego talentu był z kolei generalny menedżer zespołu Jerry Krauze, który uważał szczupłego młokosa za przyszłą gwiazdę, równą Pippenowi. Co gorsza, powiedział to publicznie. To zirytowało amerykańskiego skrzydłowego. Do tego Pippen przez długi czas nie mógł dojść z Krauze do porozumienia w sprawie nowego kontraktu, a intratną umowę miał podpisać Kukoc, więc o konflikt nie było trudno.

Pippen i Michael Jordan, który też nie przepadał za Krauze, postanowili pokazać menedżerowi oraz swojemu przyszłemu koledze z Bulls, gdzie raki zimują podczas igrzysk olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Kiedy Amerykanie spotkali się na parkiecie z Chorwatami, mobilizacja gwiazd Byków była ogromna. Pippen i Jordan z wielkim zaangażowaniem wzięli się na zmianę za krycie Kukoca. W całym meczu pozwolili mu rzucić zaledwie cztery punkty i wymusili na nim aż siedem strat. To był nokaut. Ostatecznie amerykański Dream Team wywalczył w Barcelonie złoto, a Chorwaci srebro. Rok później Kukoc bez wielkiej pompy i entuzjazmu ze strony kolegów zasilił zespół z Chicago. Jak widać, po latach wspólnej pracy i trzech tytułach mistrzowskich Pippen docenia już w pełni zasługi Chorwata i widziałby go w Galerii Sław.

Źródło: Getty Images Wielcy Chicago Bulls: Dennis Rodman, Scotie Pippen, Michael Jordan, Ron Harper i Toni Kukoc

"Powinien tam być"

Chorwackie media również są mocno zdziwione nieobecnością Kukoca wśród najlepszych w historii NBA. Dotychczas z tego kraju wyróżnieni zostali Kresimir Cosić, Drażen Petrović, Mirko Novosel i Dino Radja.

"W ostatnich latach do Galerii Sław przyjęto m.in. takie osoby, jak: Dino Radja, Vlade Divac, Nikos Galis, Arvidas Sabonis, Sarunas Marciulionis, Dikembe Mutombo, Yao Ming, Oscar Schmidt... Kukoc też powinien tam być. Nie ma już prawie nikogo z zawodników, którzy uważaliby, że on nie pasuje do Galerii Sław" - piszą dziennikarze na Bałkanach o koszykarzu, który był mistrzem świata i Europy, dwukrotnie wicemistrzem igrzysk olimpijskich, trzykrotnie mistrzem NBA, a także najlepszym sportowcem Jugosławii i Chorwacji.