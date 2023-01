Skuteczny Sochan. Takiego meczu w NBA jeszcze nie miał

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

Ma 19 lat i stoi u progu wielkiej sportowej kariery. Jeremy Sochan został wybrany do koszykarskiej ligi NBA. Polak będzie bronił barw drużyny San Antonio Spurs. Sam o sobie mówi, że jest obywatelem świata, ale podkreśla też dumę z polskich korzeni.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Polak w NBA i to wybrany ze świetnym numerem. Jeremy Sochan będzie grał w San Antonio Spurs, a to drużyna, która pięć razy zdobyła tytuł mistrza. Jeremy Sochan ma polskie korzenie, jego mama jest Polką. On sam mówi, że "jest zewsząd".

Z Polaków w przeszłości tylko Marcinowi Gortatowi udało się zdobyć więcej punktów w jednym meczu od Sochana - 31.

19-latek wrócił do składu po jednomeczowej przerwie spowodowanej kontuzją uda i po raz 39. rozpoczął grę w podstawowej piątce. Skrzydłowy na parkiecie spędził 40 minut. Trafił osiem z 19 rzutów za dwa punkty, trzy z sześciu za trzy punkty oraz wszystkie pięć rzutów wolnych. Odnotował ponadto osiem zbiórek, pięć asyst oraz trzy straty i cztery faule. Był drugim strzelcem w drużynie, najwięcej punktów - 34 - zdobył dla Spurs Keldon Johnson.



Jeremy Sochan puts up a career-high against the Suns!



30 points

8 rebounds

5 assists



Jeremy Sochan puts up a career-high against the Suns!

30 points
8 rebounds
5 assists





Sochan dobrą dyspozycję strzelecką sygnalizował od dwóch tygodni. Teraz jego średnia z ostatnich sześciu spotkań wynosi 18,1 pkt. Jeremy Sochan gra z WOŚP. Bilety na mecz NBA, piłka i koszulka z autografem na licytacjach Jeremy Sochan,... czytaj dalej »

Trener Spurs i tak dumny

Spurs w starciu z Suns nawet przez moment nie prowadzili, a na początku czwartej kwarty dzieliło ich od rywali aż 13 punktów. Po świetnej końcówce zdołali doprowadzić do dogrywki, ale w niej znów mieli problem z trafianiem do kosza. To piąta z rzędu przegrana Teksańczyków.

- Mimo porażki jestem dumny z moich zawodników. Pokazali wielkie zaangażowanie w starciu z bardzo mocnym przeciwnikiem. Grali fizycznie, grali twardo, robili wszystko, co mogli - powiedział trener Spurs Gregg Popovich.

Suns do wygranej poprowadził Chris Paul - 31 pkt i 11 asyst. Mikal Bridges dołożył 25 pkt, a Deandre Ayton 23.



Ostrogi mają bilans 14 zwycięstw i 35 porażek. W Konferencji Zachodniej gorsza od nich jest tylko ekipa Houston Rockets (12-38). Suns (26-25) zajmują dziewiąte miejsce.

