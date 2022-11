Skuteczny Sochan, Spurs pokonali najlepszą ekipę NBA

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Reprezentant Polski w swoim 12. meczu w lidze (z powodu choroby opuścił jedno spotkanie), jak w każdym z dotychczasowych, wyszedł na parkiet w podstawowej piątce zespołu. Grał przez 30 minut, trafił cztery z pięciu rzutów za dwa punkty, pomylił się przy dwóch za trzy oraz skutecznie wykonał obydwa wolne. Miał też siedem zbiórek (sześć w obronie, jedna w ataku), wyrównując swój rekord z pierwszego meczu z Charlotte Hornets, dwie asysty, blok, dwie straty i cztery faule. Gdy przebywał na parkiecie, drużyna wygrała ten fragment różnicą 22 punktów, co jest najwyższym wskaźnikiem plus/minus w ekipie (identyczny miał także Devin Vassell).

Zdziesiątkowana drużyna Bucks

"Szalony mecz od początku do końca". Kolejna porażka drużyny Sochana Jeremy Sochan... czytaj dalej » W hali AR&T Center w obecności 15 642 widzów (85 procent pojemności trybun) Spurs pewnie pokonali legitymujący się najlepszym bilansem, ale zdziesiątkowany kontuzjami zespół Bucks, dla którego była to dopiero druga porażka w 12 ligowych spotkaniach.

Goście grali bez kontuzjowanych najlepszych strzelców - Greka Giannisa Antetokounmpo, który ma kłopoty z lewym kolanem oraz Jrue Holidaya (skręcona prawa kostka), a problemy zdrowotne wyeliminowały także Krisa Middletona, Pata Connaughtona, Graysona Allena, Australijczyka Joe Inglesa i A.J. Greena.



Gospodarze rozpoczęli od prowadzenia 6:0, w kolejnym fragmencie gry Kozły kilkakrotnie wychodziły na prowadzenie. Niespełna cztery minuty przed końcem pierwszej kwarty było 21:18 dla gości. Ostatni fragment tej odsłony podopieczni trenera Gregga Popovicha wygrali 13:6 i już nie oddali prowadzenia w tym spotkaniu. O ich pewnym zwycięstwie przesądziła czwarta kwarta, wygrana 28:17.



Skrzydłowy Keldon Johnson zdobył dla zwycięzców 29 punktów, trafiając m.in. pięć z ośmiu rzutów za trzy. Było to jego 29. kolejne spotkanie, w którym odnotował co najmniej jeden celny rzut z dystansu, co jest drugą najdłuższą serią w historii klubu - po 32 takich spotkaniach Danny'ego Greena w 2012 roku.



.@JeremySochan got all of that one pic.twitter.com/Beg0gedo7N — San Antonio Spurs (@spurs) November 12, 2022





Rzucający Vassell dodał 22 punkty dla Spurs, a austriacki środkowy Jakub Poeltl miał double-double - 15 i 10 zbiórek.



W ekipie gości wyróżnili się Jevon Carter - 21, Brook Lopez - 19 i Bobby Portis - 16 i 12 zbiórek.



Porażka Spurs. Tylko Sochan z dodatnim wskaźnikiem Jeremy Sochan po... czytaj dalej » - Uwielbiamy zwyciężać. To było wspaniałe. Nasi chłopcy zagrali świetnie. Oczywiście rywale byli szalenie osłabieni, ale wychodzisz na parkiet i starasz się przeciwstawić każdemu, nieważne kto stoi po przeciwnej stronie. Oni przyjechali tu wygrać, mają szeroki skład, są dobrze prowadzeni, pozostają z olbrzymimi szansami, by sięgnąć po mistrzostwo - ocenił trener Popovich.



Spurs przerwali na pięciu serię kolejnych porażek, do piątku najdłuższą w lidze, a swój bilans przed własną publicznością poprawili na 3-5. Z dorobkiem sześciu wygranych i siedmiu porażek zajmują dziewiątą lokatę w Konferencji Zachodniej.



W Bostonie spotkały się zespoły, które - obok Utah Jazz - legitymowały się najdłuższą serią czterech zwycięstw. W hali TD Garden przedłużyli ją miejscowi Celtics, którzy pokonali Denver Nuggets 131:112.



Do zwycięstwa gospodarzy najbardziej przyczynili się Jayson Tatum - 34 punkty, osiem zbiórek i Jaylen Brown - 22 pkt, po osiem zbiórek i asyst oraz Al Horford - 21 (sześć "trójek"). Serbski środkowy Nikola Jokic z 29 pkt był najskuteczniejszy wśród pokonanych.



Celtowie z bilansem 9-3 są na drugim miejscu w Konferencji Wschodniej, za Bucks (10-2). Na Zachodzie liderują Utah Jazz (10-3) przed Portland Trail Blazers (9-3), a ekipę Nuggets (8-4) wyprzedzają jeszcze mający taki sam dorobek Phoenix Suns i Memphis Grizzlies.