Największy powrót drużyny Sochana w erze legendarnego trenera

19-letni Sochan, który dwa dni wcześniej zagrał tylko osiem minut przeciwko Memphis Grizzlies (120:126) z powodu bólu w prawym kolanie, w niedzielę nie znalazł się w składzie Ostróg.

Na stronie klubu przekazano, że jego gotowość do gry będzie oceniana z dnia na dzień. Reprezentant Polski wystąpił dotychczas w 55 z 71 spotkań rozegranych przez zespół z Teksasu, który ma obecnie bilans 19-52 i zajmuje przedostatnie miejsce w Konferencji Zachodniej.

Piątkowy mecz z Grizzlies drużyna trenera Gregga Popovicha przegrała po dogrywce, mimo że w trzeciej kwarcie prowadziła już różnicą 29 punktów. Teraz zrehabilitowała się za tamtą wpadkę i pokonała rywali, chociaż Jastrzębie prowadziły po zmianie stron 24 punktami.

Do przerwy było 83:61 dla gości, a na początku trzeciej kwarty 85:61, ale od tego momentu gospodarze zabrali się do odrabiania strat. Trzecią odsłonę wygrali 39:20, a ostatnią 26:15.

Był to największy "powrót" San Antonio w drugiej połowie, od kiedy zespół prowadzi trener Gregg Popovich. - To dwie różne opowieści tygodnia. Waleczność i fizyczność drużyny były świetne. Rywale w drugiej połowie zdobyli tylko 35 punktów. Kiedy grasz z takim zaangażowaniem i energią, zwykle dzieją się dobre rzeczy - skomentował słynny trener.

W jego zespole wyróżnili się Keldon Johnson i Devin Vassell, którzy zdobyli po 29 pkt. Ten pierwszy miał także 12 zbiórek.



Liderem gości, z 22 punktami, sześcioma zbiórkami i ośmioma asystami, był Dejounte Murray, były czołowy gracz Ostróg, sprzedany w przerwie między sezonami.

Triple-double Jokicia

W innym meczu Nikola Jokić uzyskał 28. triple-double (co daje mu pozycję lidera w ligowym zestawieniu tego sezonu), a jego Denver Nuggets wygrali na wyjeździe z Brooklyn Nets 108:102. Serbski środkowy zdobył w Nowym Jorku 22 pkt, miał 17 zbiórek i 10 asyst.



Pewny występu w play off zespół ze stanu Kolorado, który przegrał pięć z sześciu poprzednich spotkań, umocnił się na prowadzeniu w Konferencji Zachodniej. Jego bilans to 48 zwycięstw i 24 porażki.



Wyniki niedzielnych meczów NBA:

Brooklyn Nets - Denver Nuggets 102:108

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 124:120

San Antonio Spurs - Atlanta Hawks 126:118

Detroit Pistons - Miami Heat 100:112

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 107:117

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 118:111

Portland Trail Blazers - Los Angeles Clippers 102:117

Los Angeles Lakers - Orlando Magic 111:105