Menedżerowi i trenerowi grożono śmiercią, bo zaczęli wietrzyć szatnię

"Wymieniliście Paula George'a, ale zatrzymaliście Raymonda Feltona. Zatrzymaliście też Andre Robersona. Czy wy nie kochacie Russella Westbrooka? Mam nadzieję, że on was wszystkich pozabija. Sam chcę was wszystkich pozabijać" - brzmiała wiadomość pozostawiona w skrzynce telefonicznej biura Thunder.

Wzburzony kibic obrzucił również obelgami trenera zespołu Billy'ego Donovana, który prowadzi zespół z Chesapeake Energy Arena od 2015 roku. Z zapisu rozmowy wynika, że mężczyzna pochodzący ze stanu Virginia wspomniał również o bombie i zapowiedział, że wysadzi wszystko w powietrze, gdy pojawi się w Oklahomie.

Nie poprzestał na jednej wiadomości. Stwierdził, że nie dba o to, czy sprawa zostanie zgłoszona policji i po kilku minutach zadzwonił ponownie, powtarzając pogróżki. Tym razem oberwało się generalnemu menedżerowi Samowi Prestiemu, a groźby zostały skierowane także pod adresem jego rodziny.

Władze Thunder poinformowały o wszystkim miejscowe organy ścigania, które badają sprawę.

Nowe otwarcie OKC

Całe zdarzenie miało miejsce po wymianie sześciokrotnego uczestnika Meczów Gwiazd Paula George'a do Los Angeles Clippers. Zespół z Oklahomy otrzymał w zamian m.in. bardzo obiecującego rozgrywającego Shaia Gilgeous-Alexandra, włoskiego skrzydłowego Danilo Gallinariego oraz pięć wyborów w pierwszej rundzie draftu.

To niespotykana dotąd rekompensata nawet za największe gwiazdy ligi. Transakcja doprowadziła jednak do pożegnania lokalnego bohatera kibiców Russella Westbrooka, który mając prawie 31 lat, nie chciał grać w zespole przechodzącym przebudowę. MVP sezonu 2016–17 ostatecznie trafił do Houston Rockets, gdzie ponownie będzie grał u boku Jamesa Hardena, który w Thunder zaczynał swoją karierę.