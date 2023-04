"Celowo nadepnął na rywala". Wyjątkowo brutalny faul

Zobacz, co powiedział Jeremy Sochan o porównaniach do innych graczy.

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

Jeremy Sochan o tym, co najbardziej zaskoczyło go w NBA

Green, który od lat uchodzi za jednego z najlepszych obrońców w lidze, ale jednocześnie jest specjalistą od brudnych zagrywek, tak tłumaczył swoje zachowanie w przegranym przez jego zespół meczu 106:114.

- Po raz kolejny złapano mnie za nogę, po raz drugi. Sędziowie to przecież widzą. Muszę gdzieś postawić stopę, nie jestem najbardziej wygimnastykowaną osobą, nie jestem w stanie tak się rozciągnąć. Mogłem jedynie wykonać taki krok po tym, jak już wyciągnąłem nogę. Wyszło jak wyszło. Sędziowie tłumaczyli, że wyleciałem, bo nadepnąłem na niego za mocno – mówił na pomeczowej konferencji.





Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) April 18, 2023







Prowokował kibiców

Sytuacja, którą przywołał Green, miała miejsce w czwartej kwarcie, gdy po niecelnym rzucie zawodnika Kings Malika Monka Sabonis walczył o zbiórkę i został powalony na ziemię. To wtedy z jakiegoś powodu złapał rywala za nogę. "To oczywiście niedozwolone, ale następnie Green zemścił się i celowo nadepnął na rywala, zamiast wykonać krok. Kiedy już się uwolnił, to nadepnął na klatkę piersiową. Sabonis został ukarany faulem technicznym" – opisuje sytuację CBS.

Gdy Sabonis leżał i zwijał się z bólu, Green postanowił sprowokować jeszcze kibiców siedzących za ławką Warriors, krzycząc w ich kierunku i ironicznie bijąc brawo. Po chwili sędziowie, którzy jeszcze raz obejrzeli całą sytuację, ukarali go niesportowym faulem 2. stopnia, co automatycznie oznaczało wyrzucenie z parkietu.



Warriors’ Draymond Green egging on Kings fans after stepping on Domantas Sabonis pic.twitter.com/ya0kXOVt37 — Ben Golliver (@BenGolliver) April 18, 2023





To druga kontrowersyjna sytuacja między tymi zawodnikami. W pierwszym meczu Green i Sabonis walczyli o piłkę, a Amerykanin upadł na Litwina, po czym jeszcze celowo na nim usiadł, tym samym opóźniając jego powrót do gry.



Draymond sat on Sabonis late in the fourth quarter pic.twitter.com/LjnayoAOGs — NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 16, 2023





Warriors pod ścianą, wygrana 76ers

Bez gwiazdora ani rusz. Bolesna porażka faworytów na początek play-offów Koszykarze... czytaj dalej » Nie wiadomo, czy Green będzie pauzował w kolejnym meczu. Nie bez znaczenia może okazać się fakt, że spotkanie z trybun oglądał komisarz NBA Adam Silver. Według Sama Amicka z "The Ahtletic" ostatnie zdanie będzie należało do Joe Dumarsa, w przeszłości m.in. byłego dyrektora Kings i legendy Detroit Pistons, którzy na początku lat 90. uchodzili za najbardziej nieczysto grający zespół w lidze. Aktualnie Dumars pełni rolę przewodniczącego komisji dyscyplinarnej.

Wiadomo natomiast, że Warriors znaleźli się pod ścianą. Obrońcy tytułu przegrali drugi mecz otwarcia z rzędu, po raz pierwszy w fazie play-off, odkąd koszykarzem tego klubu w 2009 roku został Stephen Curry. Rozgrywający zdobył 28 punktów, ale tego dnia on i koledzy nie potrafili zatrzymać Sabonisa i obrońcy De'Aarona Foxa, którzy rzucili po 24 oczka i poprowadzili swój zespół do wygranej 114:106.

Natomiast w spotkaniu Konferencji Wschodniej faworyzowani Philadelphia 76ers po raz drugi pokonali na własnym parkiecie Brooklyn Nets i w serii do czterech zwycięstw prowadzą 2-0. W barwach triumfatorów brylował zdobywca 33 punktów Tyrese Maxey, a także środkowy Joel Embiid i skrzydłowy Tobias Harris – obaj po 20 pkt. Ekipa z Filadelfii wygrała 96:84.

Wyniki poniedziałkowych meczów 1. rundy play off w koszykarskiej lidze NBA:

Konferencja Wschodnia:

Philadelphia 76ers - Brooklyn Nets 96:84

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla 76ers)



Konferencja Zachodnia:

Sacramento Kings - Golden State Warriors 114:106

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 2-0 dla Kings)