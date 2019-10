Westbrook wyprzedził Magica. Wyjątkowy wyczyn gwiazdy Rakiet

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

22.06.2019 | Gortat przyznał szczerze, że wciąż ma motywację do uprawiania sportu, ale jest ona nieporównywalnie mniejsza, niż na początku przygody z koszykówką. - Czy w sercu pali się jeszcze ogień do koszykówki? Ten płomień się jeszcze tli. Nie jest oczywiście tak wielki jak na początku kariery. Drugą sprawą jest, że mam już 35 lat i koszykówka nie jest już dla mnie zabawą, a pracą. Od lutego mogę jeść, co chcę. Zwolniłem obroty, trenuje tylko dla siebie - opowiedział.

Przeciwko Pelikanom Westbrook rzucił 28 punktów, miał 13 asyst i 10 zbiórek. To jego 139. triple-double w karierze. Tym samym na liście wszech czasów wyprzedził dotychczasowego wicelidera słynnego Magica Johnsona. Prowadzi Oscar Robertson 181.

Goni wyczyny Robertsona

Westbrook przed sezonem został sprowadzony do Houston z Oklahoma City Thunder. To w tej ekipie rządził i dzielił w ostatnich latach. Rekordowy był dla niego sezon 2016-17, kiedy został drugim, po Robertsonie, zawodnikiem w historii NBA ze średnimi na poziomie triple-double w całych rozgrywkach zasadniczych (31,9 pkt, 10,7 zbiórki i 10,4 asysty). Wówczas pobił też, należący również do "The Big O", rekord ilości potrójnych zdobyczy. Westbrook uzbierał ich 42. Jak widać w barwach Houston zamierza nadal gonić rekordy Robertsona.

Sobotniej nocy wyróżnili się także James Harden z Rockets, zdobywca 29 punktów oraz Brandon Ingram z Pelicans - 35 pkt i 15 zbiórek.

Źródło: Getty Images Russell Westbrook fruwa nad obręczami

Mistrzowie na plus

LeBron James poprowadził Lakers do pierwszego zwycięstwa Los Angeles... czytaj dalej » Ze zwycięstwa mogli cieszyć się też obrońcy tytułu mistrzowskiego, koszykarze Toronto Raptors, którzy wygrali na wyjeździe z Chicago Bulls 108:84. Kanadyjski zespół triumfował w dwóch z trzech spotkań tego sezonu, zaś Byki mają bilans 1-2.

W ekipie gości ciężar zdobywania punktów wzięło na siebie czterech zawodników: Pascal Siakam 19, Serge Ibaka 18, OG Anunoby 17 i Fred VanVleet 16. Z kolei wśród Bulls najskuteczniejsi byli Wendell Carter Jr. 12 (plus 11 zbiórek) i Zach LaVine 11.

Żary lepsze w dogrywce

W jedynym sobotnim meczu zakończonym po dogrywce Milwaukee Bucks przegrali z Miami Heat 126:131. Do przerwy Bucks prowadzili 70:53, ale w drugiej połowie Heat zdołali odrobić straty. W dodatkowym czasie wyraźnie lepsi byli przyjezdni.



W szeregach Żarów wyróżnił się rezerwowy Goran Dragić 25 pkt (w tym sześć w dogrywce), zaś w składzie Kozłów najlepszy był tradycyjnie Giannis Antetokounmpo - 29 pkt, 17 zbiórek oraz dziewięć asyst.



Dwa zwycięstwa w tym sezonie mają zawodnicy Atlanta Hawks. Tym razem wygrali z Orlando Magic 103:99, a na boisku brylował Trae Young - 39 punktów, dziewięć asyst i siedem zbiórek.

Wyniki sobotnich meczów NBA:



Chicago Bulls - Toronto Raptors 84:108

Atlanta Hawks - Orlando Magic 103:99

Cleveland Cavaliers - Indiana Pacers 110:99

Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 111:117

Houston Rockets - New Orleans Pelicans 126:123

Milwaukee Bucks - Miami Heat 126:131 (po dogrywce)

New York Knicks - Boston Celtics 95:118

Phoenix Suns - Los Angeles Clippers 130:122

Utah Jazz - Sacramento Kings 113:81

San Antonio Spurs - Washington Wizards 124:122