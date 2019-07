Russell Westbrook może zmienić drużynę

Choć okno transferowe za oceanem otwarte jest zaledwie trochę ponad tydzień, to personalnych hitów starczyłoby zapewne na kilka lat. Szał rozpętano już pierwszego dnia, wówczas Kevin Durant podpisał kontrakt w Brooklyn Nets. Do Duranta dołączyli Kyrie Irving i DeAndre Jordan, inni zawodnicy mający za sobą występy w Meczu Gwiazd.

Pomimo zatrzęsienia innych transferowych hitów - jak wymiany, na mocy której do Los Angeles Lakers trafił Anthony Davis - wydawało się, że nikt nie ma prawa przebić Nets. Aż na scenę wkroczyli Los Angeles Clippers.

Klub z Miasta Aniołów jednego dnia robił bank, najpierw podpisując z wolnego transferu świeżo upieczonego mistrza i MVP finałów Kawhiego Leonarda. Do byłego już lidera Toronto Raptors dołączył Paul George, trzeci najlepszy zawodnik poprzedniego sezonu zasadniczego. Clippers dokonali wymiany z Oklahoma City Thunder, sprowadzając George'a, w zamian oddając Shaia Gilgeousa-Alexandra, Danilo Gallinariego oraz przyszłe wybory w drafcie. Drużyna z Los Angeles nie tylko wzmocniła własną kadrę, ale praktycznie rozbiła jednego z rywali w Konferencji Zachodniej.

Westbrook na Florydzie?

W związku z odejściem klubowego kolegi Russell Westbrook zaczął bowiem zastanawiać się nad swoją przyszłością w Oklahomie. Zawodnik wspólnie ze swoim agentem Thadem Foucherem miał spotkać się z dyrektorem generalnym Thunder Samem Prestim i podczas rozmowy przedyskutować wszystkie możliwości transferowe, jakie stają naprzeciwko niego oraz klubu.

Westbrook chciałby zmienić klub i byłby otwarty na ofertę gry w Miami Heat, też podobno zainteresowanych takim ruchem.

Informacja nie pochodzi z przypadkowego źródła. Wiadomość przekazał pracujący dla ESPN Adrian Wojnarowski, być może najlepiej poinformowany dziennikarz w światku NBA.

ESPN story on Russell Westbrook welcoming idea of Oklahoma City searching out a trade that would end his Thunder career: https://t.co/EJK30AbAl8 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 8, 2019

Heat nie są jedną drużyną łączoną z przejęciem kontraktu Westbrooka. Serwis The Athletics podał, że Houston Rocket oraz Detroit Pistons także monitorują sytuację MVP sezonu zasadniczego 2016-2017.