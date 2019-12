Kibic pozwał gwiazdę i klub NBA. Domaga się 100 milionów dolarów

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

Keisel oraz jego partnerka Jennifer Huff twierdzą, że Westbroook i klub z Salt Lake City odpowiadają za "zniesławienie i zadanie im cierpienia emocjonalnego". Cała sprawa zaczęła się 11 marca. Grający wówczas w Oklahoma City Thunder Westbroook, w trakcie meczu w Vivint Smart Home Arena, wdał się w pyskówkę z miejscowymi kibicami. Oskarżył ich o atak na tle rasowym.

"To jest rasistowskie"

Lider Thunder w pewnym momencie meczu wpadł we wściekłość i w niewybrednych słowach zwrócił się w kierunku Keisela oraz jego dziewczyny. O co mu chodziło? To wyjaśnił już po spotkaniu.

- Wszystko zaczęło się od tego, że ten młody człowiek powiedział do mnie "padnij na kolana, jak robiłeś to w przeszłości" - wyjaśnił Westbrook. - Dla mnie to całkowity brak szacunku. Myślę, że to jest rasistowskie. Zawodnicy muszą być chronieni przed czymś takim - użalał się przed dziennikarzami. "Wes" dodał też, że w przeszłości wiele razy on i jego rodzina byli obrażani przez fanów Jazz, na co dłużej nie pozwoli.



Keisel oczywiście zakwestionował zarzuty koszykarza. Stwierdził, że nie obraził sportowca, a powiedział do niego tylko: "owiń kolana, aby móc lepiej grać w meczu".

Dożywotni zakaz

Klub Utah Jazz nie uwierzył w tłumaczenia fana i nałożył na niego dożywotni zakaz wstępu na halę. Keisel i jego dziewczyna twierdzą, że słowa skierowane do Westbrooka zostały specjalnie przekręcone przez zawodnika, aby wyglądały na rasistowskie. Tak też zostały przedstawione w mediach.

Według dziennikarzy "Salt Lake Tribune", Benjamina Wooda i Andy'ego Larsena, Keisel domaga się teraz od Westbrooka i Utah Jazz odszkodowania w wysokości 63 milionów dolarów, a jego dziewczyna Jennifer Huff żąda 32 mln dolarów. Ich zdaniem w całej sprawie to oni są ofiarami. Po marcowym meczu Keisel stracił pracę, musiał przerwać kurs zawodowy, a jego rodzina była obrażana przez lokalną społeczność oraz internautów. Kibic w obawie o swoje życie musiał zamontować kamery wokół swojego domu. Ze strachu przestał też przedstawiać się z imienia i nazwiska.

Sukcesy na koncie

Być może nie byłoby całej awantury, gdyby Keisel nie podpadł jednemu z najlepszych zawodników NBA. Westbroook to MVP sezonu 2016/17, ośmiokrotny uczestnik Mechu Gwiazd, dwukrotny król strzelców ligi i wicemistrz NBA z 2012 roku. W dorobku ma m.in. złoty medal mistrzostw świata (2010) oraz igrzysk olimpijskich (2012). Po jedenastu latach spędzonych w Oklahoma City Thunder od tego sezonu broni barw Houston Rockets.