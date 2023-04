Uderzył kolegę "bez zamiaru zranienia". Gwiazda NBA zawieszona

14.02 Jeremy Sochan to polski jedynak w NBA, który z każdym kolejnym tygodniem czyni postępy i wystąpi w meczu Wschodzących Gwiazd. Co zaskoczyło go najbardziej po przejściu na zawodową grę w koszykówkę? Zawodnik San Antonio Spurs opowiedział o tym Michałowi Sznajderowi z TVN 24.

NBA wkracza w decydującą fazę. Pary turnieju play-in i drabinka play-off Sezon zasadniczy... czytaj dalej » Reprezentant Francji wdał się w sprzeczkę z Kylem Andersonem podczas przerwy na żądanie w trakcie wygranego meczu Timberwolves z New Orleans Pelicans (113-108). Gobert dopuścił się nawet uderzenia kolegi.

"Bez zamiaru zranienia"

Klub reagował wtedy szybko, wydając oświadczenie, że "sytuacja zostanie wyjaśniona wewnętrznie". I rzeczywiście tak się stało, na Goberta nałożono karę, mimo że ten zdążył już za swój wybryk przeprosić.

30-latek został zawieszony, ale tylko na jeden mecz. Jak napisano w uzasadnieniu wysokości kary, które cytuje "L'Equipe", "cios był wymierzony w klatkę piersiową Andersona bez zamiaru zranienia go".

Gobert, trzykrotnie wybierany Obrońcą Roku w NBA, opuści zatem mecz, który może okazać się dla Timberwolves najważniejszym w sezonie. We wtorek zagrają na wyjeździe z Los Angeles Lakers, a mecz zdecyduje o ich ewentualnym miejscu w fazie play-off.