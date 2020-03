Zakażony koszykarz NBA przeprosił. "Zachowałem się nieostrożnie"

Video: 2020 Cable News Network All Rights Reserved

W środę NBA zdecydowała się na zawieszenie sezonu zasadniczego. Powodem są obawy przed rozprzestrzeniającym się koronawirusem. Komisarz ligi Adam Silver poinformował, że przerwa w rozgrywkach potrwa co najmniej 30 dni. Na razie zakażenie stwierdzono u dwóch graczy Utah Jazz - Goberta i Donovana Mitchella.

W całej sytuacji szokujące było zachowanie tego pierwszego, który zakpił sobie z koronawirusa i epidemii. Francuz na jednej z ostatnich konferencji prasowych w demonstracyjny sposób zażartował sobie z problemu, z którym zmaga się cały świat. Opuszczając salę, ostentacyjnie dotknął po kolei wszystkie mikrofony i z uśmiechem na twarzy wyszedł. Na pewno jeszcze nie wiedział, że sam jest chory.

"Strach, lęk i zakłopotanie"

Zarażony koszykarz miał umyślnie dotykać kolegów. Drugi gracz NBA z koronawirusem "Gwiazdor Utah... czytaj dalej » Okazuje się, że Gobert postępował nieodpowiedzialnie również wobec kolegów z zespołu. "Gwiazdor Utah Jazz Donovan Mitchell uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, o czym źródła ligowe poinformowały ESPN. Zawodnicy Jazz prywatnie mówią, że Rudy Gobert był nieostrożny w szatni, dotykając innych graczy i ich rzeczy. Teraz jego kolega z zespołu uzyskał wynik pozytywny" - ujawnił na Twitterze ekspert stacji ESPN Adrian Wojnarowski.

Francuz w czwartek opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym przede wszystkim przeprosił.

"Chcę podziękować za wyrazy wsparcia w ostatnich 24 godzinach. Przeżyłem tyle emocji, odkąd dowiedziałem się o diagnozie… Głównie strach, lęk i zakłopotanie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą jest to, że chciałbym publicznie przeprosić ludzi, których mogłem narazić na chorobę. Wtedy nie miałem pojęcia, że sam zostałem zakażony. Zachowałem się nieostrożnie i nie zamierzam się usprawiedliwiać" - napisał Gobert.

"Mam nadzieję, że moja historia będzie ostrzeżeniem i sprawi, że wszyscy potraktują to poważnie. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby wykorzystać doświadczenie jako sposób edukowania innych" - zaznaczył zawodnik Utah Jazz, który dodał, że jest pod dobrą opieką lekarzy.



I want to thank everyone for the outpouring of concern and support over the last 24 hours. I have gone through so many emotions since learning of my diagnosis…mostly fear, anxiety, and embarrassment. The first and most important thing is I would like to publicly apologize to the people that I may have endangered. At the time, I had no idea I was even infected. I was careless and make no excuse. I hope my story serves as a warning and causes everyone to take this seriously. I will do whatever I can to support using my experience as way to educate others and prevent the spread of this virus . I am under great care and will fully recover. Thank you again for all your support. I encourage everyone to take all of the steps to stay safe and healthy. Love.





Nie tylko NBA nie gra

Władze ligi NBA zaleciły, by wszystkie drużyny, z którymi "Jazzmani" grali w ostatnich dziesięciu dniach poddały się kwarantannie. Dotyczy to ekip Cleveland Cavaliers, New York Knicks, Boston Celtics, Detroit Pistons i Toronto Raptors.



Niektóre zespoły tymczasowo zawiesiły treningi, a inne - jak Houston Rockets - umożliwiają koszykarzom korzystanie z klubowych obiektów, ale indywidualnie, rezygnując z zajęć w grupie.



Za NBA poszły inne zawodowe ligi za oceanem. Rozgrywki wstrzymały m.in. piłkarska MLS oraz hokejowa NHL.