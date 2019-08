Były gracz NBA wzmocnił mistrzów Polski

- Pamiętam, gdy po raz pierwszy trener Milicić powiedział nam, że chciałby w zespole Ricky'ego. To było trzy lata temu i wówczas nie udało się go pozyskać. Dziś dopięliśmy swego. Myślę że duży wpływ na to miało nasze pojawienie się w Europie. Charyzma i jakość trenera Igora Milicica znalazły uznanie poza granicami Polski. Ricky Ledo to naprawdę wielkie nazwisko i zawodnik, który ma potencjał na miarę euroligowych klubów. My będziemy chcieli wykorzystać jego uniwersalność i możliwość gry na wielu pozycjach - powiedział cytowany przez oficjalną stronę internetową klubu z Włocławka asystent trenera Marcin Woźniak.

Ostatnim klubem mierzącego 201 cm wzrostu zawodnika był włoski Grissin Bon Reggio Emilia. W tym zespole notował średnio 23,5 pkt na mecz, ale po ośmiu spotkaniach rozwiązano z nim umowę. Wcześniej w Europie występował m.in. w Efesie Stambuł. Tam zagrał 18 spotkań - w tym 12 w Eurolidze - notując 7,9 pkt. na mecz i 3,7 zbiórki.

W NBA grał w latach 2013-2015. Ma za sobą 28 spotkań w najlepszej lidze świata - 16 dla Dallas Mavericks i 12 dla New York Knicks. W 2013 roku został wybrany w drugiej rundzie draftu przez Milwaukee Bucks, jako nr 43.

Anwil kompletuje drużynę na nowy sezon. W tej chwili - poza Ledo - są w niej Krzysztof Sulima, Szymon Szewczyk, Chase Simon, Igor Wadowski, Jakub Karolak, Michał Sokołowski, Chris Dowe oraz Milan Milovanovic.