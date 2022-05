Dwukrotny mistrz NBA oskarżony o grożenie bronią

Pierwszy o incydencie napisał amerykański serwis TMZ. Doszło do niego w zeszłym tygodniu w domu byłej partnerki koszykarza i matki dwójki dzieci, Ashley Bachelor. Z jednym z nich koszykarz miał grać w grę wideo. Według relacji kobiety, koszykarz wpadł w szał i zaczął rozbijać różne przedmioty w domu, gdy poprosiła ich syna, by pomógł jej w rozwieszaniu prania.

Kobieta twierdzi, że próbowała uspokoić napiętą sytuację, ale wtedy Rondo zaczął jej grozić śmiercią, krzycząc: "Nie żyjesz". Gracz Cavaliers miał wyjść z domu i wrócić po 15 minutach z pistoletem w ręku, domagając się spotkania z jego dziećmi. W obawie, że może użyć broni, kobieta sprowadziła je na dół, ale nie pozwoliła koszykarzowi przekroczyć progu domu.

"Krzyczał na nie, trzymając wciąż broń" - cytuje zeznania kobiety ESPN. Media informują, że sytuacja została opanowana dopiero, gdy na miejsce przybyli rodzice koszykarza.

"Ma skłonności do wybuchowych zachowań"

W piątek 13 maja w Louisville w stanie Kentucky kobieta oskarżyła go o grożenie śmiercią i celowanie z broni. Złożyła wniosek o pilne przydzielenie ochrony jej i dzieciom.

- Bardzo się boję o bezpieczeństwo swoje i moich dzieci. Rajon ma skłonności do niestabilnych, nieprzewidywalnych i wybuchowych zachowań. Słownie i emocjonalnie znęca się nad naszym synem. Bije go, nazywa "dupkiem" - wyjaśnia Bachelor, cytowana przez serwis TMZ.

- Rajon napada też werbalnie na naszą córkę. Nazywa ją "prostytutką", kilkakrotnie groził też mi, mówiąc, że mnie zastrzeli lub zniszczy samochód - dodaje była partnerka gracza Cavaliers.

Jak orzekła sędzia sądu rodzinnego hrabstwa Jefferson Denise Brown, Rondo nie może zbliżać się do byłej żony i ich dzieci oraz miejsca pracy lub szkoły w promieniu co najmniej 150 metrów. Musi też oddać broń do biura szeryfa hrabstwa Jefferson.

Źródło: Getty Images Rondo ma za sobą 16 sezonów w NBA

NBA prowadzi dochodzenie

Do dzisiaj Rondo nie skomentował publicznie incydentu. Rzecznik NBA Mike Bass powiedział ESPN, że liga jest świadoma tego, co się wydarzyło i "jest w trakcie zbierania większej liczby informacji".

36-letni rozgrywający ma za sobą 16. sezon w NBA. Czterokrotny uczestnik Meczu Gwiazd i dwukrotny mistrz (z Boston Celtics i Los Angeles Lakers) od stycznia występuje w Cleveland Cavaliers. W 21 meczach dla Cavs zanotował średnio 6,2 punktu i 4,9 asysty na mecz.