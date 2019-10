Kluczowe rzuty wolne w końcówce. Arka zwycięża w Pucharze Europy

Kilka dni temu Arka, która ma w kraju mistrzowskie aspiracje, przegrała w Energa Basket Lidze niespodziewanie, i to na własnym parkiecie z GTK Gliwice 78:87. Gdynianie zrehabilitowali się w środę w najlepszy możliwy sposób. Ambitna Arka postawiła się faworytowi z Hiszpanii Arka Gdynia... czytaj dalej »

Stalowe nerwy

Najwięcej punktów dla Arki w wyrównanym meczu w Podgoricy rzucił Amerykanin Josh Bostic - 19. To on wykorzystał obydwa wolne przy punktowym prowadzeniu Arki 60:59 na osiem sekund przed końcem czwartej kwarty. Miał także cztery asysty, dwie zbiórki i przechwyt. Gdynianie wygrali walkę pod tablicami 41:38 i mieli tylko osiem strat - rywale 12.

To drugie zwycięstwo gdynian, którzy drugi sezon z rzędu występują w tych rozgrywkach. W tabeli zajmują na razie 4. miejsce. Liderem jest Unicaja Malaga z Adamem Waczyńskim, która we wtorek wygrała z Galatasaray Stambuł 88:83. Polak uzyskał dla hiszpańskiej ekipy 11 punktów, miał dwie asysty i zbiórkę.

W 4. kolejce Arka pojedzie do Trydentu na mecz z Dolomiti, zespołem, który w środę na własnym parkiecie był lepszy od niemieckiego EWE Oldenburg 91:81.

W Pucharze Europy biorą udział 24 ekipy podzielone na cztery grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej awansują do fazy Top 16 i utworzą cztery nowe grupy. Po dwa najlepsze zespoły z awansują z nich do ćwierćfinału. Od tej fazy rywalizacja toczyć się będzie systemem play off do dwóch zwycięstw.





Wyniki meczów 3. kolejki grupy D PE koszykarzy:

Buducnost Voli Podgorica - Asseco Arka Gdynia 59:62 (21:10, 14:22, 11:15, 13:15)

Dolomiti Energia Trento - EWE Baskets Oldenburg 91:81 (23:24, 24:19, 22;20, 22:18)



wtorek

Unicaja Malaga - Galatasaray Stambuł 88:83 (18:21, 23:18, 23:19, 24:25)