Krwawe protesty i mężczyzna z rannym na rękach. Sportowiec bohaterem zdjęcia, które obiegło świat

W stolicy Libanu niespokojnie jest od soboty, kiedy tysiące ludzi, wściekłych na swoich przywódców politycznych, wyszło na ulice Bejrutu. Dochodzi do brutalnych starć z policją, rannych liczy się w setkach.

Młodzi sportowcy ofiarami przemocy. Ponure oblicze japońskiego sportu Przemoc fizyczna,... czytaj dalej » Demonstranci domagają się ustąpienia władz i pociągnięcia ich do odpowiedzialności w związku z zaniedbaniami, które miały doprowadzić do eksplozji w porcie z 4 sierpnia i śmierci co najmniej 158 osób. Rannych zostało około sześciu tysięcy ludzi, a ok. 300 tys. straciło dach nad głową.

Jednym z nich jest Fadi El Khatib, pseudonim "Libański Tygrys", uznawany za jednego z najlepszych koszykarzy w Azji ostatnich dekad. Jego dom oraz kompleks sportowy i restauracja, których był właścicielem, zostały zrównane z ziemią. W dniu wybuchu przebywał w Dubaju w interesach, ale jego żona i czworo dzieci byli wtedy w Bejrucie.

"Żyjemy razem. Musimy się tego nauczyć"

Po powrocie do ojczyzny 40-letni koszykarz, szanowany nie tylko w Libanie (trzykrotnie awansował z reprezentacją na mistrzostwa świata, osiągał liczne sukcesy w krajowych rozgrywkach), wziął udział w protestach. W sobotę został sfotografowany przez jedną z agencji.

Zdjęcie, na którym niósł na rękach rannego demonstranta, stało się popularne zwłaszcza w mediach społecznościowych.



This is a powerful picture of #lebanonprotest today. The man carrying the wounded protester is Fadi al-Khatib, one of the greatest basketball players in #Lebanon & Asia. The young generation protesting grew up watching him leading the national team. #BeirutBlastpic.twitter.com/9GLKfaQ8fV — Joe Macaron (@macaronjoe) August 8, 2020

Fadi El Khatib sam opublikował w mediach społecznościowych nagranie z protestu.

- Żyjemy razem. Musimy się tego nauczyć i raz na zawsze zrozumieć, że nasza sprawa jest wspólna: sprawiedliwość dla Bejrutu. Sprawiedliwość dla naszych zmarłych rodzin i przyjaciół. Sprawiedliwość za 30 lat korupcji - apelował.



Wyświetl ten post na Instagramie. Allah yhedkon... may god destroy each one of you Post udostępniony przez Fadi El Khatib (@fadielkhatib15) Sie 8, 2020 o 7:16 PDT





Wszystko zrujnowane w 30 sekund

Wcześniej udzielił wywiadu stacji CNN, w którym podkreślił, że zniszczenia w Bejrucie są znacznie większe niż te, które są pokazywane w telewizji.

- Wszystko, co zbudowaliśmy zostało zrujnowane w ciągu 30 sekund. Straciliśmy nie tylko nasze domy czy biznesy, ale i bliskich. Jeden z moich przyjaciół zginął na oczach jego dziecka. Straciliśmy wielu Libańczyków, którzy wierzyli w ten kraju i lepsze jutro - dodał.