Prezes celuje w "szesnastkę". "Teraz wszystko w rękach naszych koszykarzy"

Polska trafiła do grupy A z gospodarzem mistrzostw Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Gdy Kobe Bryant dolosował Biało-Czerwonych do drużyny z Azji i Ameryki Południowej, kamery pokazały prezesa polskiego związku wyraźnie zadowolonego.



Chyba dobre losowanie, co? :) @KoszKadrapic.twitter.com/CCJFrKeC7N — Jakub Wojczyński (@Wojczyn) March 16, 2019

- Trafiliśmy do grupy, w której jesteśmy w stanie powalczyć o awans do czołowej szesnastki. Bardzo dobre losowanie - skomentował. Kobe Bryant wylosował Polsce dobrą grupę mistrzostw świata Kobe Bryant... czytaj dalej »

Promocja koszykówki

Piesiewicz podkreślił, że bardzo ważne jest, że Polacy w pierwszej fazie mistrzostw zagrają właśnie z reprezentacją Chin.

- Całe mistrzostwa będą bardzo dobrym momentem, by promować koszykówkę w Polsce, ale szczególnie cieszy mnie, że zagramy z gospodarzami. Będąc tu na losowaniu turnieju, widzimy razem z wiceprezesem Grzegorzem Bachańskim, że całe Chiny żyją tymi mistrzostwami. To niewiarygodne, jak gospodarze imprezy promują się tutaj poprzez to wydarzenie - zauważył.

W drugiej fazie drużyny z grupy A trafiają na te z grupy B, czyli którąś z czwórki Argentyna, Rosja, Korea i Nigeria.



- Jeszcze raz powtórzę, losowanie było bardzo dobre. Teraz wszystko w rękach naszych koszykarzy. Tyle ile mogłem, pomogłem. Mam nadzieję, że będę pomagał dalej. Wierzę, że nasi zawodnicy, pod wodzą Mike'a Taylora dźwigną to z parkietu, wyrwą awans i będą grać w czołowej szesnastce - zakończył prezes PZKosz.