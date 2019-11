Rzut na wagę zwycięstwa 0,4 sekundy przed końcem. Turek bohaterem 76ers

Nic nie wskazywało na dramatyczną końcówkę. Zawodnicy z Portland prowadzili niemal przez całe spotkanie, a w trzeciej kwarcie już nawet różnicą 21 punktów. Goście rozpoczęli jednak szalone odrabianie strat.

"Najważniejszy rzut w karierze"

Dziesięć sekund przed końcem czwartej kwarty, po dwóch celnych rzutach wolnych, wyszli na prowadzenie 126:125. Nie cieszyli się jednak długo, bo ledwie kilka sekund. 2,2 s przed końcem za trzy rzucił bowiem Anfernee Simons. Gdy wydawało się, że gospodarzom krzywda już się nie stanie, Furkan Korkmaz odpowiedział trójką.



Incredible finish in Portland featuring two clutch shots that, on balance, tilted the game in Philadelphia’s favor. First, Damian Lillard penetrated, drew help, and found Anfernee Simons in the weakside corner. Then, an Al Horford screen sprung Furkan Korkmaz open for the 3. pic.twitter.com/abBSeM73p7 — Positive Residual (@presidual) November 3, 2019





Turek nie znajdował się jednak w najlepszej pozycji do oddania rzutu. Był niemal w samym rogu boiska, ale Ben Simmons zauważył, że nie jest pilnowany i będzie miał czas, by się odpowiednio ustawić do rzutu. Podał do Turka, a ten wykorzystał szansę i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. I to 0,4 s przed końcową syreną.

- Moje marzenia się spełniły. Nie wiedziałem potem, jak powinienem się zachować. To był najważniejszy rzut w mojej karierze - skomentował turecki zawodnik. Gwiazdy z triple-double. LeBron James górą po dogrywce Obaj dwoili się,... czytaj dalej »

Najlepiej od 19 lat

Philadelphia 76ers jest jedyną w tym sezonie NBA niepokonaną drużyną. A taką serię - pięciu zwycięstw na początku sezonu - zanotowała po raz ostatni w sezonie 2000/01. Wówczas nie przegrała pierwszych dziesięciu spotkań, a potem została mistrzem Konferencji Wschodniej.

Motorem zespołu w sobotę był Ben Simmons, któremu niewiele zabrakło do triple-double. Zdobył 18 punktów, miał 11 zbiórek i osiem asyst. Najskuteczniejszy wśród gości był jednak Al Horford - 25 punktów.

To kolejna porażka Portland w swojej hali. W tym sezonie jeszcze nie wygrali meczu przed własną publicznością. Najlepszym zawodnikiem Trail Blazers był Damian Lillard - 33 punkty, pięć zbiórek i dziewięć asyst.

Wyniki sobotnich meczów NBA:

Oklahoma City Thunder – New Orleans Pelicans 115:104

Detroit Pistons – Brooklyn Nets 113:109

Orlando Magic – Denver Nuggets 87:91

Washington Wizards – Minnesota Timberwolves 109:131

Memphis Grizzlies – Phoenix Suns 105:114

Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 115:105

Golden State Warriors – Charlotte Hornets 87:93

Portland Trail Blazers – Philadeplhia 76ers 128:129