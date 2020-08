Wykorzystali pierwszą okazję. Portland Trail Blazers w play-off

Kosmiczne dwa mecze. Jeden Lillard i aż 112 punktów To, co w... czytaj dalej » - Od początku przyjazdu tutaj mówiłem, że nie zamierzam tracić czasu na Florydzie. Ale to jeszcze nie koniec, więc nie ma co świętować. Czeka nas najważniejszy mecz z Brooklyn Nets. Wszystko jest w naszych rękach – mówił kilka dni temu lider Portland Trail Blazers Damian Lillard, którego wybrano najlepszym koszykarzem rywalizacji w Orlando, gdzie dokończono sezon zasadniczy ligi NBA.

To było po meczu z Dallas Mavericks, w którym 30-latek rzucił aż 61 punktów. Kilkadziesiąt godzin wcześniej zdobył zaledwie dziesięć "oczek" mniej w starciu z Philadelphia 76ers. W sumie uzbierał 112 punktów w dwa dni.

Uprzywilejowana pozycja

Mecz z Nets został wygrany w niesamowitych okolicznościach w czwartek 134:131. I jeszcze raz lider Portland pokazał klasę - Lillard w całym spotkaniu rzucił 42 punkty. To sprawiło, że ekipa z Portland mogła zagrać w tzw. fazie play-in.

Została ona wprowadzona przy okazji restartu rozgrywek. Zastosowanie miała, gdy ósmą i dziewiątą drużynę w tabeli konferencji dzieliły nie więcej niż cztery zwycięstwa. Tak się stało właśnie teraz. Ekipa z ósmego miejsca potrzebowała w barażu jednej wygranej w dwóch meczach. Ta z dziewiątego musiała wygrać oba spotkania.

W uprzywilejowanej sytuacji byli Trail Blazers i szansę wykorzystali już w pierwszym meczu. Do wygranej poprowadził ich oczywiście Lillard, który uzyskał 31 punktów i 10 asyst. W zwycięskiej drużynie świetnie spisał się także Bośniak Jusuf Nurkić (22 punkty i 21 zbiórek).



Stuck together. Dug deep.



Western Conference Play-In Highlights presented by @McDonaldspic.twitter.com/7ut9eNCrsz — Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 15, 2020





Zespół z Portland na początku czwartej kwarty przegrywał 93:101, a i tak odwrócił losy spotkania.

Wśród Grizzlies na wyróżnienie zasługuje występujący pierwszy sezon w NBA Ja Morant - 35 pkt.

Pary pierwszej rundy play-off (rywalizacja do czterech zwycięstw):



Konferencja Wschodnia

Milwaukee Bucks - Orlando Magic

Toronto Raptors - Brooklyn Nets

Boston Celtics - Philadelphia 76ers

Indiana Pacers - Miami Heat



Konferencja Zachodnia

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers - Dallas Mavericks

Denver Nuggets - Utah Jazz

Houston Rockets - Oklahoma City Thunder