Rzucali jak natchnieni. Historyczna wygrana Polskiego Cukru

Wtorkowa wygrana Polskiego Cukru jest historyczna, bo zespół debiutuje w fazie grupowej europejskich pucharów. Pierwszy mecz wyjazdowy w Hiszpanii z BAXI torunianie nieznacznie przegrali 81:85.

Hornsby bohaterem

U siebie wicemistrzowie kraju zaprezentowali przeciwko drużynie z Francji naprawdę dobry basket.

Popis strzelecki po raz kolejny dał Keith Hornsby, który tym razem rzucił 28 "oczek". Amerykanin trafił 8 na 11 rzutów za trzy punkty. Dzielnie wspomagali go Aaron Cel - 19 pkt., Chris Wright - 16 pkt. i Damian Kulig - 14 pkt. Torunianie w całym spotkaniu trafili za trzy aż 14 razy przy 8 takich próbach rywali. Skuteczność z dystansu była kluczem do wygranej.



Do trzeciej kwarty rywale trzymali się dzielnie i przegrywali zaledwie kilkoma punktami, ale czwarta odsłona była już popisem polskiego zespołu. Ostatnie 10 minut torunianie wygrani 30:18, a cały mecz 97:81.



Polski Cukier Toruń - SIG Strasbourg 97:81 (20:18, 21:22, 26:23, 30:18)



Polski Cukier Toruń: Keith Hornsby 28, Aaron Cel 19, Chris Wright 16, Damian Kulig 14, Bartosz Diduszko 6, Jakub Schenk 5, Alade Aminu 4, Kyle Weaver 3, Mikołaj Ratajczak 2, Aleksander Perka 0,



SIG Strasbourg: Gabe York 17, Ali Traore 16, Travis Trice 14, Quentin Serron 12, Boris Dallo 9, Damien Inglis 8, Thomas Scrubb 5, Jerai Grant 0, Ludovic Beyhurst 0.