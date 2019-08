Koszykarze zaczęli mistrzostwa świata. Zacięty bój z Wenezuelą

Dobrze bronimy i minuta do końca pierwszej kwarty.

Rywale za to w końcu mylą się za trzy punkty. Polacy zebrali piłkę, a po chwili świetnie pod kosz wjechał Sokołowski. I mamy remis, po 19!

I znowu Luiz! To już czwarty celny rzut za trzy rywali. 11:16.

Spectacular #OpeningCeremony officially kicks off #FIBAWC2019 Basketball World Cup 2019! https://t.co/Qr0pUdrEse #lithball #NBA #FIBA 1st place qualifies for #Olympics2020 @Olympics

Formą straszy za to sobotni rywal Polaków - Wenezuelczycy. Szykujemy się na prawdziwą wojnę pod koszem.

Wyniki sparingów nie napawały jednak optymizmem. Ale sparingi to jedno, a gra to drugie.

Teraz historia może się powtórzyć. Wygrana na inaugurację znacznie przybliży Polaków do lokaty w czołowej dwójce. W kolejnych spotkaniach Biało-Czerwoni zmierzą się jeszcze w grupie A w Pekinie z Chinami (2 września, godz. 14) i Wybrzeżem Kości Słoniowej (4 września, 10).

Już pierwszy mecz w Salto był rywalizacją o awans. Polacy pokonali w nim zespół Portoryko 76:64. Brazylijczycy byli poza zasięgiem (67:83), a Paragwajczycy - chłopcami do bicia (101:60).

9:28

To było długie 52 lata. Aż tyle polscy kibice musieli czekać na występ swojej reprezentacji na mistrzostwach świata. W 1967 roku w Urugwaju kadra prowadzona przez trenera Witolda Zagórskiego zajęła piąte miejsce. By grać o najwyższe lokaty w fazie finałowej, musiała najpierw zająć co najmniej drugie miejsce w grupie.