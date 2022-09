Kapitan koszykarzy w przerwie pisał do żony. "Jeszcze 20 minut tu i zostaje"

Mateusz Ponitka wprowadził Polaków do półfinału Eurobasketu

Polacy przed środowym meczem byli skazywani na pożarcie. Słoweńcy to przecież obrońcy tytułu, drużyna, która w ostatnich latach nie miała dla nich litości. To wszystko nie miało w Berlinie znaczenia. Poza dołkiem w trzeciej kwarcie drużyna trenera Igora Milicicia zagrała mecz po prostu genialny, wygrała 90:87.

Pisał do żony już w przerwie

Architektem tego sukcesu był kapitan, autor triple-double, Mateusz Ponitka. 29-latek skończył spotkanie z dorobkiem 26 punktów, 16 zbiórek, 10 asyst i trzech przechwytów. Jeszcze przed ostatnią syreną po trybunach niosło się gromkie "MVP, MVP". Nie mogło być inaczej.

- Moja żona tu wczoraj przyjechała, bardzo się z tego cieszyłem. Rozmawiałem z nią i powiedziałem, że nie wiem, ile jeszcze meczów w kadrze zagram. Że nie chce stad wyjeżdżać, chce zagrać do poniedziałku. Napisałem jej w przerwie: jeszcze 20 minut tu i zostaje. Strasznie się cieszę - mówił tuż po meczu przed kamerą TVP Sport.

Zapytany o klucz do tego gigantycznego sukcesu, wskazał zespołowość i trzymanie się planu. - Chłopcy mi trochę zaufali. Wierzyli moim wskazówkom - dodał jak na kapitana przystało.

Odnosząc się do przestoju, który zdarzył się w trzeciej kwarcie, kiedy rywale odrobili ponad 20-punktową stratę, odparł: - Wiedzieliśmy, że prędzej czy później wrócą do gry, bo mają aktualnie najlepszego koszykarza na świecie (Lukę Donczicia - red.). Ale przełamaliśmy to. Trzecią kwartę zaczęli bardzo agresywnie, trochę się przestraszyliśmy, ale ostatecznie gramy dalej.

- Pozostało mi podziękować hejterom, napędzacie mnie - dodał na koniec.

Rywalem Polaków w półfinale Eurobasketu będą Francuzi. Mecz w piątek.

Polska - Słowenia 90:87 (29:26, 29:13, 6:24, 26:24)



Polska: Mateusz Ponitka 26, A.J. Slaughter 16, Michał Sokołowski 16, Jarosław Zyskowski 14, Aleksander Balcerowski 11, Aaron Cel 4, Aleksander Dziewa 3, Jakub Garbacz 0, Michał Michalak 0, Dominik Olejniczak 0;



Słowenia: Vlatko Cancar 21, Goran Dragic 17, Luka Donczić 14, Jaka Blazic 13, Klemen Prepelic 9, Mike Tobey 8, Edo Muric 5, Ziga Samar 0, Aleksej Nikolic 0