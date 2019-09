Kilka zrywów to za mało. Polacy zakończyli mundial porażką z USA

Polska - USA [RELACJA] Polscy koszykarze... czytaj dalej » Od początku meczu obie strony postawiły na otwartą grę. Niestety Biało-Czerwoni w pierwszej kwarcie mieli duży problem ze skutecznością rzutów z dystansu. Z sześciu oddanych rzutów za trzy punkty, nie trafili żadnego, a Amerykanie aż pięć z siedmiu. Polacy prowadzili tylko raz – 2:0 – po trafieniu A.J. Saughtera zaraz na początku, ale potem sprawy w swoje ręce wzięli Khris Middleton i Donovan Mitchell i pierwszą kwartę rywale zakończyli z prowadzeniem 28:14. Amerykanie imponowali luzem. Brak presji i dużo miejsca na parkiecie wyraźnie im służył.

Upragniona trójka

Niestety podopieczni Mike'a Taylora długo nie potrafili trafić za trzy punkty również w drugiej kwarcie, choć prób nie brakowało. Dopiero 1:25 przed przerwą uczynił to Michał Sokołowski. Wówczas jednak Polacy przegrywali 28:45. Akcje Amerykanów napędzał Derrick White, a pod tablicami brylował Myles Turner. W ostatnich minutach na parkiecie pojawił się Kamil Łączyński, którego akcje przyczyniły się do punktów z niedużej odległości. Do przerwy Biało-Czerwoni przegrywali jednak 30:47.

Nie stracili wiary

Trzecią kwartę koszykarze znad Wisły rozpoczęli w dużo lepszym stylu. Sygnał do ataku dał Mateusz Ponitka, którego koledzy zaczęli bardzo dobrze bronić. Pojawiły się też upragnione trójki i aktywne rozgrywanie akcji przez A.J. Slaughtera. W pewnym momencie strata zmalała do zaledwie siedmiu punktów (47:54). Amerykanie znów jednak przyspieszyli i uciekli Polakom na 12 punktów. Końcówka tej odsłony należała jednak do zawodników Taylora, a trójki Adam Waczyńskiego i Damiana Kuliga sprawiły, że przed czwartą kwartą zrobiło się 55:63.

Źródło: FIBA A.j. Slaughter

Walka do końca

Ostatnią część meczu koszykarze ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęli bardzo skoncentrowani. Bojowo nastawieni Polacy byli jednak w stanie doprowadzić do stanu 58:65. Znów czarować zaczęli jednak White i Turner – najlepiej blokujący gracz NBA w poprzednim sezonie. W kluczowych momentach rywale imponowali szybkością i przygotowaniem fizycznym. Dzięki ogromnej ambicji, Biało-Czerwoni wciąż mogli jednak mieć nadzieję na szczęśliwe zakończenie, bo długimi minutami ich strata oscylowała wokół dziesięciu punktów. Ustępujący mistrzowie świata nie dali się jednak doścignąć, nie dopuszczając do nerwowej końcówki.

Wśród Biało-Czerwonych najwięcej punktów – 18 - rzucił Ponitka, a 17 i 15 punktów dołożyli odpowiednio Waczyński i Slaughter. U Amerykanów najskuteczniejszy był Mitchell - 16 punktów, mogący pochwalić się 100-proc. skutecznością rzutów za trzy punkty.

Źródło: FIBA Adam Hrycaniuk

Wcześniej Polacy rywalizowali z Amerykanami o punkty tylko raz. Przed 52 laty, na mistrzostwach w Urugwaju, drużyna trenera Witolda Zagórskiego przegrała 61:91. Amerykanie, którzy nie przegrali meczu w wielkiej imprezie od półfinałowej przegranej z Grecją w MŚ 2006, w Chinach dwa razy schodzili z boiska pokonani – przez Francję oraz Serbię i nie zdołali wywalczyć trzeciego mistrzostwa świata z rzędu.

Swój drugi w historii koszykarski mundial Polska zakończyła na ósmym miejscu. W 1967 roku Biało-Czerwoni sklasyfikowani zostali na piątej pozycji.