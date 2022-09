Gigant, który na parkiecie potrafi wszystko. Polacy zapamiętają to spotkanie na całe życie

Mistrzostwa Europy w koszykówce 2022: wyniki, terminarz

Dotarcie do tego etapu Eurobasketu i spotkanie z broniącymi tytułu Słoweńcami to już duże osiągnięcie Biało-Czerwonych. Jednak niezależnie od wyniku możliwość zmierzenia się na parkiecie z absolutną gwiazdą ligi NBA jest zaszczytem, o którym nasi zawodnicy będą opowiadać swoim dzieciom i wnukom.

Przerósł wszelkie oczekiwania

W sporcie niemal na każdym kroku spotykamy się z górnolotnymi opiniami i porównaniami. Często bywają one przesadzone, ale to przecież taka dziedzina życia, w której chodzi o nieustanne przesuwanie granic możliwości. W przypadku Donczicia nie ma jednak mowy o wyolbrzymianiu. Jego historia sama w sobie wymyka się ludzkiej wyobraźni.

Każdy może to zresztą łatwo ocenić na bazie własnej wiedzy i doświadczeń, zaczynając od zadania sobie pytania, co robiliśmy w wieku 16 lat. Obiecujący koszykarz z Lublany miał już wówczas za sobą debiut w pierwszej drużynie Realu Madryt w lidze ACB. 18-letni Luka był już jedną z kluczowych postaci reprezentacji Słowenii, gdy ta sięgała po mistrzostwo Europy. Dziś ma on tylko 23 lata, kontrakt na ponad 200 milionów dolarów w NBA i zaledwie garstka ludzi na świecie może równać się z nim w jego fachu. Jakby tego było mało, nadal się rozwija.

- Myślałem, że będzie potrzebował nieco więcej czasu na rozwinięcie się i przystosowanie do stylu gry w NBA. Wiedziałem, że za cztery lub pięć lat będzie jednym z najlepszych zawodników w lidze, ale on pokazał, że byłem w błędzie. Stało się to dużo szybciej - wspominał po eksplozji talentu Donczicia Goran Dragić, który kiedyś był jego mentorem, a teraz pęka z dumy, mogąc grać u jego boku w kadrze narodowej.

Od dziecka z piłką w rękach

36-letni reprezentant Słowenii śledził z bliska postępy Donczicia jeszcze od czasów jego dzieciństwa. Ojciec Luki występował kiedyś w drużynie Geoplin Slovan, gdy Dragić rozpoczynał w niej swoją profesjonalną karierę. To wtedy poznał on pięciolatka, który nigdy nie rozstawał się z piłką i wykorzystywał każdą okazję, by wbiec na boisko i porzucać do kosza.

- Naprawdę trudno jest przewidzieć, jak potoczy się przyszłość, ale w jego przypadku mogę powiedzieć, że już jako młody dzieciak miał niesamowitą pasję do koszykówki - stwierdził ponad 15 lat później Dragić.

Nie zaskoczyło go, gdy stosunkowo niedługo po pierwszym spotkaniu usłyszał, że Luka trafił do akademii czołowej drużyny Europy, Realu Madryt, w wieku 13 lat.

Narodziny lidera

Na Eurobaskecie 2017 wspólnie prowadzili już Słowenię do historycznego złotego medalu. Dragić był wtedy zawodnikiem o ugruntowanej pozycji w NBA i liderem drużyny narodowej. Jednak dla Donczicia również nie zabrakło miejsca w najlepszej piątce tamtego turnieju.

Słoweńcy swój marsz po mistrzostwo Starego Kontynentu rozpoczęli od meczu z Polską. 31 sierpnia 2017 roku pokonali Biało-Czerwonych w Helsinkach 90:81. Dragić był nie do zatrzymania, rzucił 30 punktów, ale i 18-letni Luka pokazał próbkę swojej wszechstronności, szczególnie pod względem rozegrania piłki. Zakończył mecz z dorobkiem 11 punktów, 8 zbiórek, 6 asyst i 2 przechwytów. Mimo młodego wieku w całym turnieju grał średnio ponad 29 minut na mecz, notując statystyki na poziomie 14,3 pkt, 8,1 zbiórki i 3,6 asysty na spotkanie.

Po tych mistrzostwach Donczić rozegrał jeszcze znakomity sezon w barwach Realu, zostając m.in. najmłodszym MVP w historii Euroligi.

Wyrzut sumienia klubów NBA

Już wtedy było jasne, że o kilka poziomów przewyższa on konkurencję w Europie, a jego miejsce jest w najlepszej lidze świata. Przed naborem do NBA nie brakowało jednak wątpliwości, gdy wymieniano jego nazwisko w gronie kandydatów do wyboru z pierwszym numerem draftu. Dotyczyły one głównie budowy ciała młodego Donczicia, zarzucano mu brak odpowiedniego atletyzmu. Nie każdego to jednak zwiodło.

- Jeśli mam być szczery, cieszyłem się za każdym razem, gdy okazywał się od kogoś wolniejszy lub nie wyglądał zbyt atletycznie. Kibicowałem, żeby zawalił występ na mistrzostwach Europy. Chciałem tylko, żeby spadł w drafcie - wspominał były generalny menedżer Dallas Mavericks Donnie Nelson.

On wiedział swoje i dopiął swego. Podczas naboru do NBA w 2018 roku Donczić został pominięty przez Phoenix Suns i Sacramento Kings. Z trójką wybrała go Atlanta Hawks, ale tylko po to, by szybko wymienić do Mavericks.

Imponuje samemu LeBronowi

Dziś większość klubów NBA może tylko z zazdrością podziwiać Słoweńca w barwach ekipy z Teksasu. Po zaledwie czterech sezonach w amerykańskiej lidze ma on w swoim dorobku m.in. nagrodę dla debiutanta roku, trzy występy w Meczach Gwiazd i przede wszystkim trzykrotnie był wybierany do najlepszej piątki sezonu. Jego średnie zdobycze w NBA na tym etapie kariery to 26,4 punktu, 8,5 zbiórki oraz 8 asyst na mecz. Regularnie trafia do czołówki głosowania na MVP ligi i choć nie udało mu się jeszcze sięgnąć po tę nagrodę, nikt nie ma wątpliwości, że tylko kwestia czasu.

- Grałem z Larrym Birdem. Obserwowałem go przez trzy kolejne lata i teraz mam podobne uczucie, patrząc na Lukę w każdym meczu. Podobnym typem gracza był też Magic Johnson, a i LeBron James jest w tym gronie. Ci faceci mogą zrobić wszystko na boisku - komplementował Donczicia jego były trener w Dallas Rick Carlisle.

O tym, że nie były to porównania na wyrost, świadczy zresztą opinia samego Jamesa, któremu imponują warunki i nieograniczone możliwości fenomenalnego Słoweńca.

- On jest gigantem. To rozgrywający o wzroście ponad 2 metrów i wadze powyżej 100 kilogramów, a kontroluje piłkę jak na sznurku. Co ważniejsze, ma niesamowitą wizję, widzi wszystko. Kocham go za to - przyznał w programie HBO najlepszy koszykarz XXI wieku.

W środowy wieczór Doncziciowi z bliska przyjrzą się reprezentanci Polski. Część z nich, jak Mateusz Ponitka, Michał Sokołowski, A.J. Slaughter i Aaron Cel mieli już okazję spotkać go na Eurobaskecie pięć lat temu. Teraz zmierzą się już jednak z zupełnie innym zawodnikiem, którego postępy przekraczają granicę wyobraźni.

- Myślę, że jest najlepszym graczem na świecie. Ma dopiero 23 lata i gra jak weteran. Mógłby zdobywać po 40 punktów w każdym meczu – ocenił niedawno Dragić.

Oczekiwanie, by Biało-Czerwoni zatrzymali takiego rywala, byłoby przesadą. Trzymajmy po prostu kciuki, by pokazali co najlepsze, bo grę Donczicia będzie oglądać cały świat.

Mecz Polska - Słowenia w ćwierćfinale ME zostanie rozegrany w środę, 14 września w Berlinie. Początek o godzinie 20:30.