Niepokój Słoweńców przed meczem z Polską. Luka Donczić kontuzjowany

Polscy koszykarze awansowali do ćwierćfinału Eurobasketu 2022

Faza ćwierćfinałowa Eurobasketu 2022 startuje we wtorek, 13 września. Tego dnia w Berlinie Hiszpania zmierzy się z Finlandią, a Niemcy z Grecją. W środę o awans najpierw powalczą Francja i Włochy, a po tym spotkaniu na parkiet wyjdą reprezentanci Polski oraz Słowenii (godz. 20:30).

Walka z czasem

Jeden z najlepszych koszykarzy świata grający na co dzień w Dallas Mavericks nabawił się urazu podczas treningu po kontakcie z Edo Muriciem. Słoweński obóz co prawda uspokaja swoich kibiców, że Donczić będzie gotowy na spotkanie 1/4 finału z Biało-Czerwonymi. W poniedziałek był on jednak widziany z lodowym opatrunkiem na kontuzjowanej kostce.

- Luka wziął udział w zajęciach, ale momentami było widać, że uraz trochę mu dokucza. Wierzę, że cały zespół będzie gotowy na czas do walki w meczu z Polską, bo zawodnicy będą musieli dać z siebie wszystko wobec absencji Zorana Dragicia - powiedział po poniedziałkowym treningu selekcjoner Słowenii Aleksander Sekulić, cytowany w tamtejszych mediach.

Młodszy z braci Dragiciów doznał kontuzji mięśniowej w pierwszej połowie sobotniego meczu 1/8 finału z Belgią i dla niego turniej się już skończył. Sztab medyczny ocenił, że uraz eliminuje go z gry na 6-8 tygodni.

Źródło: Getty Images Luka Donczić rozegrał kilka fenomenalnych meczów w ME 2022

Niekwestionowany lider zespołu

Donczić obok Greka Giannisa Antetokounmpo i Serba Nikoli Jokicia to absolutnie największa gwiazda tegorocznych mistrzostw Europy. Aktualnie jest on drugi pod względem zdobywanych punktów. Ze średnią 28 "oczek" przy blisko 52-procentowej skuteczności rzutów z gry nieznacznie ustępuje tylko wspomnianemu Antetokounmpo. Oprócz tego lider Słoweńców notuje 7,2 zbiórki, 6,5 asysty i 2,2 przechwytu na mecz.

W trzech ostatnich spotkaniach Słowenii w ME Donczić zaliczał średnio ponad 39 pkt. Najlepsze w trwającym Eurobaskecie rozegrał on przeciwko silnej drużynie Francji. W fazie grupowej zdobył przeciwko wicemistrzom olimpijskim z Tokio aż 47 punktów. To drugi najlepszy wynik w historii mistrzostw Starego Kontynentu. Więcej rzucił tylko Belg Eddy Terrace, który uzyskał 63 pkt w konfrontacji z Albanią w 1957 roku.

Mecz Polska - Słowenia w ćwierćfinale ME zostanie rozegrany w środę, 14 września w Berlinie. Początek o godzinie 20:30.