Szalona radość Biało-Czerwonych. Te obrazki przejdą do historii polskiego sportu

- Wydaje mi się, że nieważne co teraz powiem. Wszyscy wiedzą, co tu przed chwilą osiągnęliśmy, czego dokonaliśmy. To jest niesamowite, że ta drużyna po tylu przejściach, jakie mieliśmy, dała radę osiągnąć coś niemożliwego - mówił łamiącym się głosem 21-letni środkowy reprezentacji Polski tuż po zakończeniu spotkania w wywiadzie dla TVP Sport. Wielki mecz Polaków. Obrońcy tytułu wyeliminowani z Eurobasketu

Siła w drużynie

Biało-Czerwoni zaskoczyli faworytów meczu od samego początku. Do przerwy grali fenomenalnie w każdym aspekcie, prowadząc 19 punktami. W trzeciej kwarcie Słoweńcy wydawali się odwracać losy spotkania, ale ostatecznie musieli pogodzić się z porażką. Presji nie wytrzymała nawet jedna z największych gwiazd NBA, Luka Donczić, który wyleciał z boiska przed czasem za przekroczenie limitu fauli.

- Każdy z nas patrzył w lustro i powiedział sobie, czego tak naprawdę oczekuje od niego zespół. Każdy zna swoją rolę i po prostu gramy jak drużyna. To jest najważniejsze. Wychodzimy i gramy z sercem, nieważne kogo mamy przed sobą – podkreślił Balcerowski.



Nasz młody zawodnik, podobnie jak Donczić, nie zdołał dokończyć meczu na parkiecie z powodu fauli. Na szczęście w jego przypadku obeszło się bez konsekwencji.

- W czwartej kwarcie działo się tyle, że tak naprawdę ja odleciałem po tym piątym faulu. Byłem bardzo zdenerwowany. Nie powinienem tam rozmawiać z sędzią, ale w takim natłoku emocji, gdzie wydaje mi się, że nie było faulu, po prostu poszedłem do niego. Niestety zostawiłem drużynę w najważniejszych momentach, ale teraz mogę powiedzieć, że dali sobie radę i pociągnęli to wszystko – cieszył się 21-latek.

Źródło: PAP/EPA Balcerowski był bardzo mocno wzruszony

Podziękowania dla Ponitki

Polscy koszykarze rozegrali jeden z najlepszych meczów w swoich karierach i wszyscy zasłużyli na słowa uznania, ale nie sposób nie wyróżnić Mateusza Ponitki. Uzyskał on tzw. triple-double, kończąc z dorobkiem 26 punktów, 16 zbiórek i 10 asyst. Balcerowski podkreślił jednak, że jego rola w kadrze nie ogranicza się tylko do samych występów na parkiecie.



- Chciałbym zwłaszcza podziękować naszemu kapitanowi Mateuszowi Ponitce, bez którego nie byłoby mnie tu, gdzie teraz jestem. To dzięki niemu wziąłem się za siebie, zacząłem pracować, on przywrócił mi pewność siebie. Po długich miesiącach, gdy myślałem, że już się do niczego nie nadaję, on przyszedł w najtrudniejszych momentach i dał mi tę siłę – dziękował wzruszony Balcerowski.