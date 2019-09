Polscy mistrzowie opanowania. Kosmiczna statystyka meczu z Rosją

Losy zwycięstwa ważyły się do ostatnich sekund. Mimo ogromnego ciężaru gatunkowego spotkania i jego dramatycznego przebiegu, Polacy w najważniejszych momentach potrafili zachować chłodną głowę. Ręką nie drżała im szczególnie przy rzutach wolnych, dzięki którym zdobyli aż 35 punktów.

Tak efektowny dorobek to na mistrzostwach świata rzadko spotykane zjawisko. Jak wyliczyli statystycy, to najlepszy wynik od imprezy w 2002 roku, kiedy to reprezentacja Turcji, co ciekawe także w meczu z Rosją, trafiła z linii wolnych 36 razy.



35 free-throws made for Poland : the most for a team in a FIBA Basketball World Cup game since Turkey against … Russia in 2002 (36 FTM). — Sportando (@Sportando) September 6, 2019





Tak okazały wynik w tym elemencie nie byłby możliwy, gdyby Biało-Czerwoni nie rzucali ze znakomitą skutecznością 92 procent, ostatecznie wykonując 38 prób.

Koszykarski twitterowy profil Sportando już w trakcie spotkania przytaczał inną imponującą statystykę naszego zespołu. Na około sześć minut przed końcem Polacy mieli na koncie aż 27 na 28 celnych rzutów wolnych (96 proc.). Gdyby taką skuteczność udało się utrzymać do końca, byłby to najlepszy wynik mistrzostw od 1994 roku.



Poland have made 27 of their 28 attempts (96%) from the FT line (5:46 left to play in the 4th quarter). No team in the FIBA Basketball World Cup have made 95% or more of their free-throws while taking 25+ attempts in a single game since 1994. — Sportando (@Sportando) September 6, 2019

Rzuty wolne Polaków podczas meczu z Rosją:

Michał Sokołowski - 6/6

A.J Slaughter - 1/2

Mateusz Ponitka - 9/9

Adam Waczyński - 9/10

Adam Hrycaniuk - 2/2

Damian Kulig - 8/9



Rosjanie trafiali z łączną skutecznością 68 procent.