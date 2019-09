"Wszedł i pozamiatał". Bohater z drugiego szeregu

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

W czwartek Polacy stoczyli z Rosjanami prawdziwą bitwę. Po emocjonującej końcówce wygrali 79:74 i jedną noga są w ćwierćfinale mistrzostw świata.



- Zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i podobnie jak z Chinami świetnie wytrzymaliśmy nerwową końcówkę. Tak potrafią tylko naprawdę mocne zespoły - dodał były reprezentant Polski.

Trudny początek, później popis

Polacy wygrali wojnę nerwów z Rosją. Ćwierćfinał mogą mieć już dziś Piękna przygoda... czytaj dalej » To był pierwszy mecz Polski w drugiej fazie mistrzostw świata, które rozgrywane są w Chinach. Biało-Czerwoni nie zaczęli rywalizacji z Rosją dobrze, bo po pierwszej kwarcie przegrywali 16:22. Później było jednak coraz lepiej, a o wygranej zadecydowała ostatnia odsłona spotkania, którą polska ekipa wygrała 26:17.



- My zaczęliśmy za nerwowo, ale widać też było, że Rosja ma dobrze rozpracowany nasz zespół. Przegrywaliśmy, ale ważne było, że nie pozwoliliśmy rywalom odskoczyć na większą liczbę punktów. Cały czas pozostawaliśmy w grze. A później wszedł Łukasz Koszarek i pozamiatał. Zaczęliśmy trafiać z dystansu i to okazało się decydujące. Świetny mecz i historyczny sukces - skomentował były zawodnik Śląska Wrocław.

Potrzebne zwycięstwo Argentyny

Piątkowe zwycięstwo bardzo przybliża Polaków do awansu do ćwierćfinału. Może tak się stać jeszcze w piątek, jeżeli Argentyna wygra z Wenezuelą. Wówczas niedzielny mecz Polaków z tą pierwszą drużyną będzie jedynie walką o to, która z tych ekip zajmie pierwsze miejsce w grupie.



W kolejnej fazie mistrzostw Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się z Serbią, Hiszpanią, Włochami lub Portoryko.



- Najlepiej byłoby zagrać z Portoryko, ale bądźmy jednak realistami. Myślę, że będzie to Hiszpania lub Serbia. A z kim lepiej? To już nie ma znaczenia, bo oba zespoły są bardzo mocne. Nie ma też sensu się zastanawiać, czy stać nas na wygraną. Gramy dalej i to jest teraz najważniejsze. Nie należy też pompować balonika. Dalej niech chłopaki robią swoje, walczą, a co będzie, to się okaże. Niewiele osób sądziło, że możemy być w ćwierćfinale - podsumował.