Kobe Bryant wylosował Polsce dobrą grupę mistrzostw świata

Nasza kadra znalazła się wśród 32 drużyn, które, na podstawie rankingu FIBA, zostały podzielone na osiem koszyków. Polska, wraz z Niemcami, Czechami i Iranem, trafiła do koszyka piątego. System losowania został dokładnie przemyślany. Koszyki 1, 4, 5 i 8 utworzą grupy A, C, E i G, z kolei te o numerach 2, 3, 6 i 7 trafią do grup B, D, F i H.

- To spełnienie marzeń. Polska będzie brała udział w losowaniu grup mistrzostw świata, jest w gronie świetnych drużyn, zawodników, trenerów z całego globu. Już nie mogę się doczekać chwili, gdy dowiemy się, z kim gramy – mówił wyraźnie podekscytowany trener polskiej kadry Mike Taylor.

W pierwszym, najsilniejszym koszyku, znalazły się ekipy Chin, Stanów Zjednoczonych, Hiszpanii i Francji. Biało-Czerwoni mieli więc 25 procent szans na to, by trafić na Amerykanów. Takiego rozwoju sytuacji życzył sobie choćby rzucający obrońca naszej drużyny Karol Gruszecki.

- Nie będę oryginalny i powiem tak jak inni koledzy z kadry, że chciałbym trafić na USA. Z drugiej strony chciałbym zagrać też z kimś słabszym, żeby mieć szanse na wyjście z grupy. Nie chciałbym, jeśli zostanę powołany, abyśmy pojechali tam tylko na wycieczkę - przyznał zawodnik Polskiego Cukru Toruń.

Kobe wylosował

Po części artystycznej, za którą odpowiadał Jason Derulo, rozpoczęto procedurę losowania. Wzięli w niej udział były gwiazdor Los Angeles Lakers Kobe Bryant oraz Predrag Bogosavljev z ramienia FIBA.

Pięciokrotny mistrz NBA przydzielił Polskę do grupy A, w której kadra Taylora rywalizować będzie z Chinami, Wenezuelą i Wybrzeżem Kości Słoniowej. Mecze będą rozgrywane w Pekinie.

Trzeba przyznać, że Bryant przyniósł naszej drużynie szczęście. Na pewno w zasięgu Biało-Czerwonych są zarówno Wenezuela, jak i kadra WKS.

Awans uzyskają dwie drużyny. W kolejnej fazie turnieju zespoły znów będą walczyły w grupach. Polacy mogą w niej zagrać z ekipami z grupy B, którą tworzą: Argentyna, Nigeria, Korea Południowa, Rosja.

Turniej rozpocznie się 31 sierpnia, a zakończy 15 września.