Plany koszykarzy przed mistrzostwami świata. Jeden mecz kontrolny w Polsce

Przygotowania do tegorocznych mistrzostw, których program na konferencji prasowej w Lublinie przedstawił prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz, kadra rozpocznie 29 lipca jedenastodniowym zgrupowaniem w Wałbrzychu.

Stamtąd wyjedzie na turniej do Pragi, gdzie od 9 do 11 sierpnia uczestniczyć będzie w turnieju z udziałem Jordanii, Czech i Tunezji.

Z Holandią w hali Globus

Po konsultacji szkoleniowej w Warszawie (14-15 sierpnia), Polaków czeka kolejny trzydniowy turniej, tym razem w Hamburgu, gdzie grać będą z Czechami, Węgrami i Niemcami. Stamtąd zawodnicy amerykańskiego trenera Mike'a Taylora 19 sierpnia przybędą na konsultację szkoleniową do Lublina, gdzie dwa dni później - w środę o godz. 18.30 w hali Globus - rozegrają z Holandią ostatni przed wylotem do Chin mecz kontrolny.



Następnego dnia z Warszawy przez Helsinki polska ekipa uda się do chińskiego Nanjing. - Tam planujemy jeszcze udział w turnieju z takimi przeciwnikami jak Iran, Nigeria i Czarnogóra. Dokładnego harmonogramu jeszcze nie znamy, ale 28 sierpnia z Szanghaju lecimy już do Pekinu, gdzie rozgrywać będziemy pierwsze mecze. W sobotę 31 sierpnia o godz. 10 czasu polskiego gramy z Wenezuelą, 2 września o godz. 14 naszym przeciwnikiem będą Chiny, a 4 września, ponownie o godz. 10, Wybrzeże Kości Słoniowej - przedstawił plany szef związku.