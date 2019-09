Trener Polaków ma plan na Hiszpanię. "Tym razem energii nie zabraknie"

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Polacy przed najważniejszym meczem w historii. "Postawimy trudne warunki" Reprezentacja... czytaj dalej » W okazałym jak cały Szanghaj Oriental Sports Center Biało-Czerwoni w skupieniu ćwiczyli pod koniec zajęć warianty taktyczne w ataku. Wieczorem, o godz. 21 czasu miejscowego (15.00 w Polsce) rozegrają najważniejszy mecz w historii polskiej koszykówki. Jego stawką jest awans do półfinału i zwiększenie prawdopodobieństwa bezpośredniego awansu do turnieju olimpijskiego w Tokio.

Plan już powstał

Trener Taylor, zapytany po zajęciach, czy ma pomysł na grę przeciwko Hiszpanom tak dobry jak cztery lata temu, gdy po trzech kwartach 1/8 finału Eurobasketu Polacy remisowali 55:55 (ostatecznie przegrali 66:80), powiedział:

- Dobrze rozpoznaliśmy ich system gry i poszczególnych zawodników. Myślę, że mamy dobry plan. Pracowaliśmy nad nim w trakcie przygotowań. Myślę, że nasi gracze będą gotowi. Zobaczymy, jak rozwinie się gra.

Dwa elementy taktyczne szkoleniowiec uznał za najistotniejsze.

- Po pierwsze musimy lepiej zareagować nad presją rywali w obronie, kontrolować piłkę i wypracowywać zespołowo dobre pozycje do rzutu, a po drugie - utrudniać im maksymalnie grę w ataku, nie pozwolić na zdobywanie tzw. łatwych punktów. To może dać nam szansę – ocenił.

Dadzą z siebie wszystko

Taylor nie obawia się, że jego zawodnikom zabraknie sił i energii.

- To nie jest problem. Myślę, że każdy będzie gotowy do gry. Drużyna jest podekscytowana, wszyscy wiedzą, w jakim jesteśmy momencie i są gotowi podjąć wyzwanie. W meczu z Argentyną, rzeczywiście, poziom naszej energii się obniżył, ale nie spodziewam się dziś podobnej sytuacji. Zawodnicy są skoncentrowani, gotowi dać z siebie wszystko, co najlepsze. Wierzę, że dziś energii im nie zabraknie – zaznaczył.



Niezależnie od wyniku Polacy pozostaną w Chinach do końca turnieju - w półfinale lub o miejsca 5-8 ich rywalem będzie ktoś z ćwierćfinałowej pary Australia - Czechy.