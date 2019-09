"Napędzili nam strachu". Hiszpanie z uznaniem o grze Polaków

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

Relacjonujące wtorkowe spotkanie hiszpańskie rozgłośnie "Radio Marca" i "Cadena Ser" wskazały, że kluczowa dla awansu do pierwszej czwórki MŚ była trzecia kwarta, w której graczom Scariolo udało się przypieczętować przewagę.



Polacy postawili się wielkiej Hiszpanii. Awansu jednak nie wywalczyli Polscy koszykarze... czytaj dalej » "W trzeciej kwarcie pokazaliśmy siłę. Wcześniej wprawdzie atakowaliśmy, ale nie mieliśmy rytmu. Nasz zespół grał słabo" - oceniło postawę Hiszpanów "Radio Marca".

"Polacy grali całym zespołem"

Hiszpańscy komentatorzy wskazali, że teoretycznie słabsza Polska "napędziła wiele strachu" drużynie Scariolo. Wskazali, że lepszą postawę niż przeciwko Polakom Hiszpanie prezentowali w czasie spotkań z mocniejszymi od Biało-Czerwonych ekipami, "takimi jak Włochy czy Serbia".



"To spotkanie po dwóch kwartach było bardzo wyrównane, a zarazem niepokojące dla naszej ekipy. Polacy bowiem przed trzecią kwartą wrzucili nam 41 punktów, czyli tyle, ile żaden nasz rywal podczas turnieju" - wskazali dziennikarze "Radia Marca".



Z kolei komentatorzy radia "Cadena Ser" zwrócili uwagę, że w Szanghaju podopieczni Mike'a Taylora potwierdzili, że nieprzypadkowo doszli do ćwierćfinału mistrzostw świata.



Kapitalna Argentyna w półfinale. Weteran Scola nie do zatrzymania To było... czytaj dalej » "To nie był dla nas łatwy pojedynek, choć pozornie rywal nie należy przecież do silnych drużyn. Polacy jednak grali swoje, utrzymując przez większość spotkania rytm i grając całym zespołem" - ocenili dziennikarze stacji radiowej z Madrytu.

A. J. Slaughter i Waczyński wyróżnieni

Hiszpańska rozgłośnia wskazując na "dobrą grę Polaków pod koszem", przypomniała, że od trzeciej kwarty ekipa Scariolo zaczęła zaznaczać swoją przewagę nad Biało-Czerwonymi.



Dziennik "AS" wyróżnił w polskim zespole A.J. Slaughtera, a także Adama Waczyńskiego, wskazując, że zdobyli oni dla swojej drużyny największą liczbę punktów, odpowiednio 19 i 15. W drużynie Hiszpanii pochwalili szczególnie Ricky'ego Rubio, który zdobył 19 punktów, a także Rudy'ego Fernandeza. Ten ostatni zaliczył 16 punktów.



"Polacy walczyli dzielnie przez pierwszą część spotkania, aby w sposób niewytłumaczalny upaść w w drugiej" - podsumował "AS".

Źródło: Getty Images A.J. Slaughter trafił kilka rzutów z dystansu

Polska - Hiszpania 78:90 (18:22, 23:24, 17:21, 20:23)

Polska: A.J. Slaughter 19, Adam Waczyński 15, Mateusz Ponitka 9, Adam Hrycaniuk 8, Aaron Cel 3 - Michał Sokołowski 11, Damian Kulig 10, Łukasz Koszarek 3, Aleksander Balcerowski 0, Karol Gruszecki 0, Kamil Łączyński 0, Dominik Olejniczak 0.

Hiszpania: Ricky Rubio 19, Rudy Fernandez 16, Juancho Hernangomez 14, Marc Gasol 10, Victor Claver 6 - Willy Hernangomez 18, Sergio Llull 4, Pierre Oriola 2, Pau Ribas 1, Xavier Rabaseda 0, Quino Colom 0, Javier Beiran.